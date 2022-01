Gf Vip 6, quello che è successo è incredibile: la regia costretta a censurare l’accaduto

Quello che è successo nella casa del Gf Vip 6 è davvero incredibile, la regia costretta a censurare l’accaduto: ecco di cosa si tratta

I colpi di scena non mancano mai nella casa più spiata d’Italia. Anche questa volta quello che è successo ha realmente colpito i telespettatori. La regia del Grande Fratello Vip è stata costretta a censurare la scena, cambiando immediatamente inquadratura.

Gf Vip 6, la regia costretta a censurare quanto accaduto

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga di sempre. Il reality show sarebbe dovuto terminare a dicembre 2021, ma i vertici di Mediaset hanno deciso di prolungare la durata fino a marzo 2022. Qualcuno ha deciso di abbandonare anzitempo il gioco, come Aldo Montano e Francesca Cipriani, qualcun altro è rimasto. Nella casa sono entrati anche nuovi concorrenti per rinforzare il cast di questa splendida edizione.

Nella casa più spiata d’Italia i colpi di scena avvengono ogni giorno. Nelle ultime ore c’è stato un episodio che ha letteralmente spiazzato i telespettatori. Quello che è successo è veramente incredibile. Addirittura la regia è stata costretta a censurare le immagini, cambiando immediatamente inquadratura. Siete curiosi di sapere cos’è successo nella casa? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Di recente, sul pavimento accanto al bagno, Manila Nazzaro ha trovato una mascherina. “C’è una mascherina” – ha esclamato la gieffina – “sono cinque mesi che non vediamo una mascherina“. Probabilmente qualche operatore avrà dimenticato l’oggetto nella casa, mentre Sophie ha ipotizzato fosse di Delia Duran.

Noi purtroppo non conosciamo la verità, anche perchè il Grande Fratello ha immediatamente censurato le immagini. La regia ha infatti cambiato inquadratura e di conseguenza non sappiamo come sia continuato il discorso.

Un vero e proprio colpo di scena. Nessuno infatti si sarebbe mai aspettato che nella casa all’improvviso comparisse una mascherina. Manila ha esclamato di non vederne una da cinque mesi e qualcuno sui social ha ironizzato: “Beata lei!“. Noi, infatti, siamo ormai abituati ad utilizzarla quando usciamo di casa. Oltre alle chiavi e al portafogli con i documenti, da circa due anni ormai non bisogna dimenticare la mascherina. Senza di lei non possiamo circolare.