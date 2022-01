GF Vip, Delia Duran cerca di abbracciare Barù: lui ha una reazione inaspettata

GF Vip, Delia Duran cerca di abbracciare Barù, ma lui ha una reazione inaspettata, tanto da spiazzare la concorrente.

Da qualche settimana, nella casa del GF Vip, è entrata come concorrente Delia Duran. Nei mesi scorsi, l’abbiamo vista più volte nel reality, per parlare con suo marito, Alex Belli. Dopo la squalifica dell’uomo, i rapporti fra i due si sono incrinati.

Il legame che l’attore aveva stretto con Soleil Sorge ha portato a forti conseguenze. Così, lei, ha deciso di entrare nella casa e fare il suo percorso. Ma nelle ultime ore, è accaduto qualcosa di inaspettato. Alex, ancora una volta utilizzando twitter, ha pubblicato un tweet, e ha praticamente lasciato sua moglie. Delia, però, al momento non sa nulla e sta proseguendo la sua convivenza in casa. La modella ha stretto un bel legame con tutti o quasi, solo Barù sembrerebbe provare una non simpatia nei suoi confronti. Due giorni fa, lei ha cercato di avvicinarsi a lui, per abbracciarlo, ma la reazione del concorrente è stata inaspettata.

GF Vip, Delia Duran tenta di avvicinarsi a Barù: il concorrente spiazza

In questi giorni, abbiamo visto che all’interno della casa, tra Delia Duran e Barù non è nato un particolare interesse di conoscenza, ovviamente parliamo in termini di amicizia. Anzi, il concorrente la scorsa settimana l’ha anche nominata, un gesto che, già nei giorni precedenti, le aveva riferito.

Barù non ha mai nascosto che il comportamento di Delia e anche quello di Alex, a lui non piace. Due giorni fa, parlando con lei nella zona beauty, ha detto che lui ha solo cercato di proteggerla. Dopo queste parole, la modella ha tentato di avvicinarsi al concorrente, tentando di abbracciarlo. Ma avete visto la reazione di Barù?

Lei ha detto: “Dammi un abbraccio“, e lui ha esclamato allontandosi: “No no no, non mi piacciono queste cose, non mi piace l’affetto, non mi piace ste robe, baci. Ti conosco da due giorni, dai, sei sposata”. Mentre diceva questo, Delia ha tentato ancora a parole di spingerlo all’abbraccio, ma non c’è stato nulla da fare e lei, dopo la frase ‘sei sposata’, ha risposto: “Ma che cattivo.. E qual è il problema, un abbraccio che cosa cambia“. Voi cosa ne pensate di questa reazione di Barù?