GF Vip, Delia Duran dopo la diretta confessa: “Mi piacciono anche le donne”, poi fa una rivelazione inaspettata sul suo rapporto con Alex Belli.

In questi mesi non si parla d’altro, da quando Alex Belli ha fatto il suo ingresso al GF vip, è sempre stato sotto l’occhio dei riflettori. In particolare, a far parlare è stato il suo legame con Soleil Sorge. Un rapporto che, nonostante i continui interventi di sua moglie, Delia Duran, non ha mai smesso di essere forte.

Dopo l’uscita dell’attore dalla casa, c’è stato l’ingresso proprio di Delia. Questa nuova entrata ha fatto sì che le luci non si spegnessero sul loro rapporto. Tra tira e molla, litigi, confronti, anelli ceduti, Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, continuano ad alimentare le dinamiche del gioco. Ma nella puntata di lunedì 24 gennaio, la modella ha avuto un momento di sconforto, dopo che l’attore le ha mandato un biglietto, confermando il tweet pubblicato pochi giorni prima. Lui ha deciso di far camminare da sola sua moglie. Quando la diretta si è chiusa, la concorrente ha avuto modo di sfogarsi con Soleil. Durante questo confronto, non ha nascosto il fatto di provare interesse anche per le donne.

Leggi anche GF Vip, Delia Duran cerca di abbracciare Barù: lui ha una reazione inaspettata

GF Vip, Delia Duran dopo la diretta: “Mi piacciono anche le donne”, poi la rivelazione sul rapporto con Alex

Per Delia Duran, la puntata di lunedì, è stata molto complicata. Ha scoperto in diretta che suo marito, ha deciso di prendere le distanze dal loro rapporto. Si è ritrovata con un biglietto scritto da Alex e con il suo anello.

Leggi anche Alex Belli, il particolare gesto per Delia Duran: “Lei sa dov’è”, mistero nella casa del GF Vip

Ma la modella ha confermato che lei, questo amore, lo vuole assolutamente salvare. Pochi minuti dopo, però, quando Soleil ha confessato che Belli le aveva detto di amarla, sotto le coperte, lei ha detto: “Allora decidi“. Quando la puntata è terminata, la modella ha avuto modo di sfogarsi e parlare con l’ex corteggiatrice. Delia ha così confessato di provare un interesse anche per le donne, ma ha anche rivelato dettagli sul suo rapporto con l’attore.

Delia ha detto chiaramente: “Ci siamo anche divertiti, per il giorno del suo compleanno abbiamo… con un’amica. Perchè io sono fatta così, amo anche le donne. A me piacciono le donne, io posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa. Questo per farti capire come mai eravamo complici, come noi eravamo questa coppia che nessuno ci poteva combattere. E tu, perdi la testa per un reality?”. Queste sono state le parole della concorrente che, a quanto pare, ha fatto più di una rivelazione.