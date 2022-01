GF Vip, “Devo operarmi”: l’ex concorrente lascia tutti senza parole

GF Vip, l’ex concorrente del reality racconta di dover subire un intervento: “Devo operarmi”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato di dover subire un’operazione. Nei mesi scorsi l’abbiamo visto nel reality da settembre fino alla sua uscita, avvenuta a dicembre. Era sicuramente tra i papabili vincitori, ma lui ha deciso di lasciare la casa, dopo il comunicato del prolungamento.

Come da lui spiegato, ha rimandato spesso questo intervento, ma adesso sente il bisogno di mettersi a posto, per poter vivere la seconda parte della sua vita. Ma ha speso parole anche per altri argomenti, raccontando uno dei suoi sogni che vorrebbe portare a compimento in questa fase.

“Devo operarmi”: l’ex concorrente del GF Vip dovrà subire un intervento, il motivo

Nella puntata di Verissimo di domenica 23 gennaio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ospite in studio. Non è arrivato da solo, ma con sua moglie. Aldo Montano è arrivato insieme ad Olga Plachina, e hanno illuminato lo studio di Verissimo.

Nei mesi scorsi l’abbiamo visto nella casa, ma ha poi deciso di lasciarla, quando è stato confermato il prolungamento del reality. Il campione olimpico ha deciso di tornare dalla sua famiglia. Ma nel programma di canale cinque ha raccontato che deve subire un’operazione e che l’ha già rimandata più volte. Come da lui spiegato, soffre di necrosi all’anca: “Da due anni soffro di una necrosi all’anca, sono in procinto di fare questa operazione, semplice ma invasiva. Poi devo fare la spalla sinistra…”. Montano ha detto, scherzando, che deve rimettersi a posto per la seconda vita.

Dopo una carriera da schermidore e dopo aver vinto numerosi campionati, nel luglio del 2021si è ritirato. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha raccontato alcuni obiettivi che vorrebbe portare a compimento, dopo questa scelta. A quanto pare, l’ex concorrente vorrebbe lavorare con i bambini, istruirli e formarli. Per lui, questo è un sogno, il secondo della sua vita: “Mi piacerebbe lavorare con i bambini, instradarli in uno stile di vita sano e positivo, fatto di valori. Vorrei prenderli da piccoli e formarli, vorrei esaudire questo sogno”.