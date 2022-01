GF Vip, Soleil magnetica in rosa: costo e marchio di top e pantaloni sfoggiati in puntata

Per la trentasettesima puntata del GF Vip 6, Soleil è ha scelto top e pantaloni impossibili da non notare: sapete quanto costa la mise?

Quella andata in onda ieri sera è stata certamente una delle puntate più interessanti ma anche difficili del GF Vip 6: gli accesissimi scontri che hanno visto protagonista Alex Belli, l’uscita di Manuel Bortuzzo e l’emozionante incontro tra Davide e suo padre hanno reso la serata indimenticabile.

Inutile dire che le Vippone erano tutte splendide con i loro abiti per i quali anche Alfonso Signorini si è complimentato. Non è stata da meno ovviamente Soleil che ad ogni appuntamento ci stupisce con look sempre molto particolari.

Ieri sera è stata per lei un’altra puntata di ‘fuoco’: il triangolo con Alex Belli e Delia Duran non è mai povero di nuovi colpi di scena e il materiale non è certo mancato. L’influencer, comunque, non ha lasciato nulla al caso in fatto di abbigliamento: scopriamo quanto costano il top e i pantaloni che hanno colpito tutti!

GF Vip 6, Soleil lascia il segno: top e pantaloni super glamour, sapete quanto costano?

Iniziamo col dire che in quasi quaranta puntate del reality, all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno benissimo praticamente tutti i colori, ma di sicuro ce ne sono alcuni che le stanno d’incanto.

Sono sicuramente le sfumature più chiare a donarle maggiormente e ieri sera il rosa della sua mise era davvero particolarissimo. Secondo l’informatissima pagina Closet Italy, il suo top arricciato con scollo a barca e ombelico in mostra è un capo firmato Agua project e costa 299 euro, scontato a 210. Per quanto riguarda i pantaloni, dello stesso stile e dello stesso marchio del top, il prezzo è di 385 euro scontato a 270,00.

La gieffina italo americana ha optato per un trucco molto elegante e capelli lisci: anche voi l’avete trovata irresistibile?