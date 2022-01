GF Vip, Soleil sbotta contro Giucas Casella: “Anche basta, mi sono rotta”, cosa è successo durante la diretta di ieri sera.

Una puntata infuocata, quella del GF Vip in onda ieri sera, lunedì 24 gennaio 2022. Una puntata in gran parte dedicata al “triangolo amoroso” più famoso di questa edizione, quello formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. E, proprio quest’ultima, ieri è stata protagonista di una discussione che non è passata inosservata.

Si, perché le accuse dell’ex tronista erano rivolte ad uno dei concorrenti con cui ha legato di più nel corso di questa esperienza, Giucas Casella. Cosa ha infastidito Soleil del comportamento di Giucas? Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —->GF Vip, “Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte!”: Alfonso Signorini sbotta e caccia Alex Belli dallo studio

GF Vip, discussione tra Soleil e Giucas Casella: “Non fa ridere questa cosa”

Giucas Casella è, senza dubbio, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip. Sia dentro che fuori la casa. Ieri sera, però, alcune parole del concorrente hanno infastidito Soleil Sorge, che non ha perso tempo a lamentarsi con il suo amico. Nello specifico, a Soleil non sono piaciute le frasi pronunciate da Giucas in confessionale, durante uno dei siparietti con Kabir Bedi. Riferendosi alla storia con Alex Belli, Giucas ha parlato di “rapporto sotto i letti”, scatenando la rabbia di Soleil.

“Proprio una rappresentazione perfetta, bravo. Anche basta su sta cosa a letto, basta. Mi sono rotta un pochino. Non fa ridere questa cosa e neanche alla mia famiglia a casa”, ha dichiarato Soleil. Giucas si è difeso, spiegando che il suo era un discorso ironico e scherzoso, ma la Sorge ha ritenuto esagerato quanto ha detto. Anche in merito al fatto che, secondo lei, Giucas ha colpevolizzato un po’ troppo Alex, difendendo Delia: “Adesso è Alex che gioca una parte, lei è una santa innocente, di questo abbiamo la certezza? Buttiamo tutta la colpa su Alex? Mi sembra esagerato tutto questo rigirare”.

“Mi dispiace te lo giuro”, ribadisce Giucas, che non ha perso tempo a chiarire il malinteso con la concorrente, alla quale è molto legato. E voi, avete seguito la puntata di ieri?