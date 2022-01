GF Vip, “Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte!”: Alfonso Signorini sbotta e caccia Alex Belli dallo studio

Puntata decisamente ‘esplosiva’ ieri sera al GF Vip: Alfonso Signorini, su tutte le furie con Alex Belli, caccia l’attore dallo studio.

Anche la trentasettesima puntata del GF Vip 6 ha visto immancabilmente protagonista Alex Belli. L’attore parmense che in questi giorni ha lasciato la compagna Delia con un tweet che è stato poi mostrato in puntata alla diretta interessata, ha di nuovo tenuto banco con le sue teorie sull”amore libero’.

Messo alle strette dai concorrenti del gioco tra cui anche Katia Ricciarelli, Belli ha continuato a mantenersi fermo sulla sua tesi senza però mai essere chiaro fino in fondo sui propri sentimenti nei confronti di Delia e Soleil.

Anche Alfonso Signorini si è spazientito e gli ha chiesto senza giri di parole se questo ‘amore libero’ sottintende la possibilità per lui e la compagna di avere atteggiamenti intimi con altre persone. “Io non ho fatto niente con Soleil. Delia ha la verità di quello che abbiamo fatto e la custodisce”, ha risposto Belli smentendo di fatto quanto raccontato dalla Duran.

Il conduttore allora ha voluto un confronto diretto tra i due e si è collegato dalla casa. L’attore si è alzato e lo ha raggiuto al centro studio, ma Signorini lo ha invitato a tornare al proprio posto: “Stai al tuo posto, che io sto al mio”.

Rimessosi a sedere, Belli ha preso la parola senza lasciare spazio alla compagna di replicare ed ha detto: “Io non è che nego tutto, ci sono cose che vanno tenute private”. Al sentire questa nuova versione, pur essendo d’accordo a voler tutelare la privacy, Signorini si è molto arrabbiato: “Questa è un’altra cosa, quando mi si piglia per i fondelli divento una bestia”. Ma non è finita qui: il caos è durato per buona parte della puntata, sfociando nella cacciata di Belli dallo studio!

Vediamo per filo e per segno cosa è successo.

GF Vip, Alfonso Signorini non ne può più e caccia Alex Belli

Anche Soleil ha fatto perdere la pazienza al conduttore quando ha affermato: “Sicuramente io e Alex sotto le coperte c’è stata una certa intimità ma non vorrei si alludesse a cose esagerate”. L’italo americana ha quindi confessato: “Sotto le coperte Alex mi ha detto anche di amarmi, è questo che dovrebbe preoccupare qualcuno”.

Quando a Delia è stato mostrato il tweet in cui il compagno scriveva di volerla lasciare libera per il racconto ‘basso’ che la venezuelana sta facendo in casa del loro legame e le è stato fatto arrivare l’anello da parte di lui, si è messa a piangere ammettendo di amare ancora Alex. Questa reazione, a cui non fa seguito una presa di posizione netta, ha però scatenato forti dubbi in Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Siccome l’ex volto di CentoVetrine continuava a parlare e ad agitarsi per sostenere le proprie giustificazioni, Alfonso ha perso la pazienza e lo ha cacciato dallo studio: “Stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, se vuoi magari uscire… Mi rivolgo agli autori, per favore lo accompagnate fuori. Mi rifiuto di lavorare così, vai pure fuori! Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte!”.

L’ex concorrente si è alzato dalla sedia ed è andato via, ma dopo pochi minuti e rientrato. Secondo voi, si riuscirà a trovare uno spiraglio di luce in tutta questa storia?