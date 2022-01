Imbarazzo e silenzi a ‘Primo appuntamento’, poi tutto cambia: “Io amo il macabro…”

Imbarazzo e silenzi iniziali a Primo appuntamento, poi tra Marco e Giulia tutto cambia: “A me piace il macabro..”.

Uno dei programmi più seguiti su Real Time è sicuramente Primo Appuntamento. Condotto da Flavio Montrucchio, ha avuto inizio da qualche settimana la nuova stagione, in onda il martedì sera. Ogni volta i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

Le persone che si incontrano nel famoso ristorante non si conoscono e non conoscono nulla del partener che si trovano di fronte. Quindi, in questo primo incontro, possiamo davvero aspettarci di tutto. C’è chi ha una reazione positiva guardando l’altra persona e chi invece, reagisce in modo completamente diverso, se non in negativo. In uno dei primi episodi del programma, abbiamo visto l’incontro tra Giulia e Marco. Ma cos’è successo fra i due?

Primo appuntamento, cos’è successo tra Giulia e Marco: “A me piace il macabro”

Al primo appuntamento siamo sempre un po’ nervosi, non sappiamo cosa possa succedere e l’evoluzione della serata. Ed è ancora più difficile se, prima dell’incontro, non si conosce nulla dell’altra persona, cosa che accade nel programma di Real time, Primo Appuntamento. E la difficoltà sta qui anche nel fatto che sai di essere ripreso.

In uno dei precedenti episodi andati in onda, abbiamo visto l’incontro tra Marco e Giulia. Entrambi giovanissimi, lui ha 30 anni e lavora in una fabbrica, ma il suo più grande sogno è quello di lavorare nel mondo dei droni, mentre Giulia ha 23 anni e viene da Lodi, ed è una studentessa universitaria. Quando si sono visti nel ristorante, tra i due c’è stato un po’ di imbarazzo e tanti silenzi. Marco appena è entrato ha chiesto a lei dettagli della sua vita. Ad un certo punto, quando la giovane ha chiesto un Gin Tonic al bar, lui ha esclamato: “Gin Tonic? Ma è troppo forte!”, e quando lei ha bevuto tutto il drink, lui l’ha guardata quasi spiazzato.

Una volta arrivati al tavolo, però, la conversazione, prima silenziosa, si è poi aperta. Nel dietro, Marco aveva detto che trovare una ragazza allegra, per motivarlo, sarebbe per lui una cosa positiva. Al tavolo, abbiamo poi visto Giulia, che ha sorpreso il giovane dicendo: “Io amo molto il macabro, splatter, sangue ovunque, queste cose”, e Marco: “Ti piacciono i topi? Io ho preso due topolini, però sono morti”. Tra la studentessa e il giovane la conversazione è proseguita, ed entrambi sono apparsi convolti dagli argomenti trattati. Un appuntamento molto particolare, ma cos’è successo dopo? Marco e Giulia si saranno più sentiti?