Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne, ma sapete dove lavora il simpaticissimo romano? Forse non tutti lo sanno.

È proprio lui il nuovo tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino! Dopo non essere stato la scelta di Roberta, il simpaticissimo corteggiatore romano è stato scelto da Maria De Filippi come compagno di viaggio di Matteo Ranieri.

Durante tutto il suo percorso da corteggiatore, Luca Salatino ha ampiamente conquistato tutti. È proprio per questo motivo che, dopo aver ricevuto una delusione al centro studio, la padrona di casa ha scelto di renderlo tronista. E di dargli, quindi, la possibilità di trovare l’amore con la ‘a’ maiuscola. Ci riuscirà? Noi ci auguriamo di si! In attesa di poter scoprire cosa gli riserverà questo nuovo percorso televisivo, scopriamo qualche cosa in più su di lui. Ad esempio, sapete che lavoro fa il buon Salatino? E, soprattutto, dove lavora? Siamo certi che queste due domande ve le sarete poste in tantissimi. Ed è proprio a voi, quindi, che è indirizzato il nostro articolo. Ecco tutti i dettagli.

Cosa fa nella vita e dove lavora Luca, il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Il pubblico di Uomini e Donne, così come a tantissimi altri protagonisti di questa edizione del dating show, si è affezionata anche a Luca Salatino, corteggiatore di Roberta. È proprio per questo motivo che quando si è scoperto che era stato proprio lui ad essere scelto come prossima tronista, è andato letteralmente in visibilio. In attesa di scoprire come andrà a finire il suo percorso e se anche lui, come tanti altri suoi colleghi, riuscirà a trovare la ragazza che fa al caso suo, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Con la passione per la boxe, Luca Salatino svolge la professione da chef. È proprio così, infatti, che si è presentato all’ex tronista di Roberta. Sapete, però, dove lavora? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il simpaticissimo romano attualmente lavori presso un noto ristorante di Trastevere, zona più che conosciuta del capoluogo romano.

