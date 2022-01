Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip: il gesto per Lulù a poche ore dall’uscita dalla casa non è passato inosservato.

Si è conclusa ieri l’intensa avventura di Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip 6. Il suo abbandono era stato annunciato da diversi giorni, ma solo nel corso della diretta di ieri il concorrente ha comunicato la sua decisione definitiva. Un percorso meraviglioso, quello di Manuel, che ha dato tanto al programma e ai suoi compagni di avventura, in particolar modo Lulù.

Dopo un inizio turbolento, tra i due è scoppiato l’amore e, in casa, hanno vissuto praticamente in simbiosi. Non è stato facile separarsi, ma entrambi sono certi che, al termine del programma, si ritroveranno più uniti che mai. E sapete cosa ha fatto Manuel proprio poco dopo la sua uscita dalla casa? Scopriamolo insieme!

GF Vip, Manuel Bortuzzo si separa da Lulù: cosa è successo poche ore dopo la sua uscita

In pochi ci avrebbero scommesso, ma quella tra Manuel e Lulù è una delle storie d’amore più belle della storie del GF Vip. Con la loro semplicità e i loro tempi, i due concorrenti hanno imparato a stare insieme e, dopo la separazione, non vedono l’ora di viversi fuori dalla casa. Una parte del pubblico resta scettica: durerà davvero tra di loro fuori dal reality? Ebbene, Manuel ha già dato un segnale fortissimo in questo senso.

Poco dopo l’uscita dalla casa, il concorrente ha ripreso possesso del suo cellulare e, quindi, dei suoi profili social. E indovinate la prima story pubblicata a chi è stata dedicata? Proprio alla sua Lulù! Manuel ha postato il cartello disegnato per lui dalla Selassié, rispondendo con un sonoro Ti amo:

Non ci resta che attendere i prossimi giorni, per scoprire cosa accadrà e come Lulù reagirà all’uscita della sua dolce metà. Ricordiamo che, se la principessa dovesse restare in casa fino alla finale, si tratterebbe di un mese e mezzo di distanza. Non sarà certo questo tempo a scalfire il loro amore! E a voi, piacciono insieme!