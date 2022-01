Sono passati quasi 20 anni: la ricordate in Beautiful? Fece innamorare ben due protagonisti della seguitissima soap opera americana.

Da quanti anni seguite Beautiful? Forse non tutti sanno che l’amatissima soap opera americana è in onda da ben 35 anni: la prima puntata negli Usa andò in onda nel 1987, mentre in Italia è approdata nel ’90. Ma ricordate proprio tutti i personaggi che, nel corso degli anni, sono passati per Los Angeles, intrecciando le proprie vite con quelle dei Forrester?

Ad esempio, ricordate il personaggio interpretato dalla meravigliosa attrice che vi mostriamo in foto? È apparsa nella serie per circa due anni, nel 2004, e ha fatto breccia nel cuore di due protagonisti assoluti… Curiosi di fare questo tuffo nel passato con noi? Siete nel posto giusto!

L’attrice è apparsa in Beautiful circa 20 anni fa: ricordate il suo personaggio?

Di recente vi abbiamo parlato di Gabriela “Gaby” Moreno, una delle fiamme di Thomas Forrester: il ragazzo la sposò per fornirle il permesso di soggiorno e non costringerla a tornare in Messico. Ebbene, oggi vi parleremo di un’altra ex del bel figlio di Ridge!

Era il 2004 e Thomas era ancora interpretato da Drew Tyler-Bell quando incontrò la giovane stagista Caitlin Ramirez: era la figlia del vigile del fuoco Hector Ramirez e Samantha Kelly. La ragazza iniziò a lavorare alla Forrester Creations, nonostante l’opposizione del papà, da sempre ostile alla famiglia di stilisti. Da un’amicizia con Thomas nacque l’amore, che però fu ostacolato da un terzo incomodo: Rick Forrester! La stagista tradì Thomas con Rick e il figlio di Ridge, durante una sfilata di moda, scoprì tutto, assistendo ad un bacio tra i due amanti. Caitlin inizia quindi una relazione non più clandestina con Rick, ma non è durata a lungo. Anche i tentativi di recuperare il rapporto con Thomas non andarono a buon fine e, nel 2005, Hector fa sapere che la ragazza è tornata a New York con la mamma Samantha.

A dare il volto alla Ramirez è stata la bellissima Kayla Ewell, che…indovinate con chi è sposata?

La meravigliosa attrice statunitense è legata dal 2010 con Tanner Novlan, che attualmente interpreta il dottor Finn in Beautiful. I due si sono sposati nel settembre del 2015 e, quattro anni dopo, è nata la loro piccola Poppy Marie.