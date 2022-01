Sanremo 2022, sapete chi condurrà se Amadeus dovesse prendere il Covid-19? C’è già il nome

Se Amadeus dovesse risultare positivo al Covid-19, chi condurrà al suo posto Sanremo 2022? La Rai potrebbe avere già un piano di riserva

Il temutissimo virus incombe sulla settantaduesima edizione della manifestazione canora. Un cantante in gara è già risultato positivo a pochi giorni dall’inizio del Festival. Ma se dovesse risultare positivo il conduttore, chi prenderà il suo posto?

Chi conduce il Festival di Sanremo 2022 se Amadeus prende il Covid

Tutto pronto per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. La manifestazione canora andrà in onda dal teatro Ariston dal 1° al 5 febbraio 2022. Il conduttore e direttore artistico del Festival sarà per il terzo anno consecutivo Amadeus. Egli è stato acclamato a gran voce dal pubblico, che ha chiesto (ed ottenuto) la sua riconferma.

Al suo fianco quest’anno non ci sarà Rosario Fiorello. Il direttore artistico ha scelto ben cinque donne diverse per le cinque serate del Festival: (in ordine di serata) Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Quest’anno ci saranno ben 25 cantanti in gara, di cui tre provenienti da Sanremo Giovani. I big in gara sono: Achille Lauro, Aka7Even, Ana Mena, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Dargen D’Amico, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La rappresentante di lista. Uno di questi sarà eletto vincitore del Festival e rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022, che quest’anno, in virtù della vittoria dei Maneskin lo scorso anno, si terrà a Torino.

L’incubo Covid-19 incombe sul Festival di Sanremo. Uno dei cantanti in gara, Aka7Even, è risultato positivo a pochi giorni dall’inizio della manifestazione canora. Lo scorso anno avvenne anche con Irama. L’artista fu costretto a mandare in onda la registrazione che aveva fatto qualche giorno prima.

Per il cantante potrebbe succedere lo stesso, ma se dovesse risultare positivo il conduttore e direttore artistico della manifestazione canora cosa succede? La risposta ufficiale, anche perchè non è stato svelato un ‘piano B’ da parte della Rai.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, però, se Amadeus dovesse risultare positivo al Covid-19, la conduttrice Antonella Clerici potrebbe prendere il suo posto al timone del Festival di Sanremo. Per lei si tratterebbe di un ritorno dopo la fortunata esperienza nel 2010. La Clerici da un po’ di tempo è tornata in pianta stabile in Rai con “È sempre mezzogiorno” e “The Voice Senior”.