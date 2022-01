Sanremo 2022, finalmente negativo al Covid: “Ci vediamo sul palco dell’Ariston”, grande allegria per il pubblico

Non dovrà rinunciare a partecipare a Sanremo 2022: il famoso cantante annuncia di essere finalmente negativo al Covid e potrà gareggiare.

Manca sempre meno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo che quest’anno annovera tra i cantanti in cara nomi di altissimo livello. Amadeus, come da tre a questa parte, sta mettendo a punto uno spettacolo che sicuramente lascerà di stucco tutti.

Ma si sa, in una manifestazione del genere così imponente e articolata, sono innumerevoli le variabili che possono causare qualche imprevisto tanto più in epoca Covid. Non sono mancate infatti nelle ultime settimane notizie riguardanti due protagonisti del Festival trovati positivi al virus.

Uno è un Big in gara e l’altra la conduttrice Roberta Capua che avrebbe dovuto essere alla guida del PrimaFestival insieme a Ciro Priello e Paola Di Benedetto. Ebbene, proprio in queste ore è arrivata una splendida notizia: il cantante è finalmente risultato negativo e potrà prendere parte alla kermesse.

Sanremo 2022, il cantante è guarito dal Covid: l’annuncio che tutti aspettavano

L’artista in questione è un giovane amatissimo che si è fatto conoscere l’anno scorso grazie alla sua partecipazione ad Amici 20, edizione di cui è stato un grandissimo protagonista. Stiamo parlando di Aka7even, che si contenderà l’ambito premio col brano Perfetta così.

Nel celeberrimo talent di Canale 5, Aka è stato molto apprezzato dal pubblico e anche dopo il programma le radio sono letteralmente impazzite per le sue canzoni. Il ragazzo finora si trovava in quarantena per aver appunto contratto la malattia, anche se ha raccontato di essere stato quasi del tutto asintomatico.

Preoccupatissimi i suoi fan, che adesso possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Tramite una storia su Instagram, l’artista ha infatti annunciato: “Ciao ragazzi! Finalmente il tampone ha dato esito negativo! Ci vediamo sul palco dell’Ariston, e sarò più carico di prima! Grazie per l’amore che mi avete dato in questi giorni. Non vedo l’ora”.

Anche voi non vedete l’ora di fare il tifo per lui?