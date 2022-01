Il successo della prima edizione di Amici vide protagonista anche lui: dopo il programma ha cambiato vita

Era nella classe di canto della prima edizione di Amici, andata in onda ben vent’anni fa: com’è diventato dopo il talent e cosa ha fatto.

Sebbene all’epoca si chiamasse Saranno Famosi e i social non costituissero ancora parte integrante delle nostre vite, la prima edizione di Amici occupa un posto speciale nel cuore dei telespettatori.

I suoi protagonisti erano ragazzi talentuosi che si affacciavano alla vita e, ignari di quello che sarebbe stato poi il loro futuro, cercarono di giocarsi quella carta che il destino aveva offerto loro.

Era il 2001 e il progetto era totalmente nuovo: mai prima di allora, un talent era approdato sulla tv italiana. Dopo una prima fase non proprio entusiasmante in materia di ascolti, la trasmissione riesce a trovare una propria identità. Con l’introduzione del meccanismo delle sfide, il pubblico inizia ad appassionarsi al percorso di quei ragazzi che studiavano ballo, canto e recitazione con le normali difficoltà che uno studente può incontrare.

Sono tanti coloro che seguirono con interesse quella prima stagione: sicuramente la maggior parte ricorderà il cantante Paolo Idolo, vediamo com’è cambiato e cosa fa vent’anni dopo!

Amici, Paolo Idolo fu uno dei volti più amati della prima edizione: com’è cambiato due decenni dopo

Intervistato due anni fa da TvBlog, Paolo raccontò quella che lui definisce l’esperienza più bella della sua vita.

Nato a Napoli nel 1977, nel corso di quei mesi trascorsi nella scuola più famosa d’Italia scoprì una grande passione per la recitazione nonostante si fosse presentato come allievo di canto.

Come per tanti suoi compagni tra cui Marianna Scarci, Antonio Baldes, Leonardo Fumarola, Dennis Fantina, Valeria Monetti e altri, uscito dal talent ebbe l’occasione di partecipare al Tim Tour e a diverse trasmissioni televisive.

Iniziò a studiare recitazione per intraprendere la carriera di attore e ricevette anche una proposta lavorativa da Biagio Izzo. Essendo ancora sotto contratto però dovette rifiutare. Quando anni dopo tentò di riproporsi, l’idea pensata per lui era sfumata e non si concretizzò nulla.

Per lui ci fu l’occasione di recitare nel film Napoli-New York, andata e ritorno ma il progetto non ottenne le sovvenzioni e quindi non fu realizzato. A quel punto, l’ex allievo di Amici decise di dare una svolta alla sua vita e investì in un progetto completamente diverso.

Aprì un ristorante di sushi a Napoli ma nonostante il successo ottenuto, fu costretto a chiudere perché le uscite superavano le entrate. In fondo al suo cuore però continua ad esserci il mondo dello spettacolo e, per tentare di tornare alla ribalta, nel 2019 fece il provino per il GF Nip. A TvBlog ha inoltre rivelato che gli piacerebbe partecipare al GF Vip.

Qui vediamo Paolo Idolo in una foto recente tratta dal suo profilo Instagram: come si può notare non è molto cambiato, vero? L’avreste riconosciuto subito?