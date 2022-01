Uomini e Donne, chi è Massimiliano: età, lavoro e curiosità del nuovo cavaliere, che ha attirato l’attenzione di Gemma Galgani.

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Tra le protagoniste assolute della trasmissione c’è senza dubbio Gemma Galgani, regina indiscussa del trono Over. Proprio nella puntata in onda ieri, in studio si è celebrato il suo 72 esimo compleanno. E, per lei, in arrivo un nuovo corteggiatore!

Ad essere precisi, è stata la dama torinese a notare il nuovo arrivato nel parterre maschile e non ha esitato ad invitarlo al centro dello studio, per scambiare due chiacchiere. Si tratta del signor Massimiliano, che, nonostante l’imbarazzo iniziale, sembra aver apprezzato le lusinghe di Gemma. Tra i due nascerà una storia? Staremo a vedere! Nel frattempo, conosciamo meglio il nuovo cavaliere.

Massimiliano approda al Trono Over di Uomini e Donne: nascerà qualcosa con Gemma?

Dopo la burrascosa rottura con Leonardo e la conoscenza mai decollata con Stefano, Gemma Galgani ci riprova col signor Massimiliano! Si tratta di una new entry nel parterre maschile del trono Over e proprio ieri si è presentato per la prima volta al pubblico.

Proprio come Gemma, Massimiliano è del 1950 ed ha 72 anni. È toscano, originario di Firenze e ha lavorato per 30 anni nel settore della moda, realizzando abiti per cinema e teatro. Ha una grande passione per il canto e ama cantare brani di Massimo Ranieri e Fausto Leali.

In puntata, Massimiliano ha ammesso che non immaginava di trovarsi subito al centro dello studio, scelto da Gemma, ma non ha rifiutato le sue attenzioni. Gemma sembra davvero entusiasta per questa nuova conoscenza: i due inizieranno ad uscire insieme, ma ci sarà presto un brutto colpo per la Galgani.

Le anticipazioni dell’ultima registrazione, infatti, rivelano che Massimiliano avrà il piacere di conoscere anche un’altra dama del parterre, Nadia, da poco arrivata in trasmissione. Come la prenderà Gemma? Accetterà la decisione del cavaliere o pretenderà da lui l’esclusività? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutti i dettagli.