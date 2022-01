Sembra un’altra persona: com’era Noemi agli esordi, le foto a confronto dell’amatissima cantante, pronta a salire sul palco di Sanremo 2022.

Pronti per tuffarvi nella magica avventura del Festival di Sanremo 2022? Tra i big che si sfideranno sul palco dell’Ariston c’è anche lei, Noemi. La cantante romana, che ha compiuto 40 anni proprio ieri, è una delle voci più amate della nostra musica, con un timbro riconoscibilissimo, che fa sognare i fan. Ma ricordate come è diventata famosa?

Ebbene, non tutti lo ricordano, ma la carriera di Noemi è iniziata nel 2008, quando ha partecipato alla seconda edizione di X Factor. Un’edizione che non ha vinto, ma è stata proprio lei l’artista di maggior successo di quell’anno. Siete curiosi di vedere com’era Noemi più di dieci anni fa? Ecco uno scatto degli esordi.

Noemi, ricordate com’era la cantante agli esordi? Eccola da concorrente a X Factor

A trionfare a X Factor 2 fu Matteo Becucci, ma la regina di quell’edizione è stata lei, una giovanissima Noemi, della squadra di Morgan. Dopo l’esperienza nel talent, ha firmato un contratto con l’etichetta discografica Sony Music e, da lì, l’inizio di una straordinaria carriera, ricca di successi che conosciamo tutti. In attesa di rivederla sul palco dell’Ariston e di ascoltare il brano con cui gareggerà, facciamo un salto proprio nel passato, arrivando proprio agli esordi della bellissima cantante, oggi 40 enne. Eccola sul palco di X Factor:

Eh si, con gli anni Noemi è cambiata moltissimo, ma è assolutamente spettacolare in tutte le ‘versioni’. E non vediamo l’ora di scoprire i look che sceglierà per le serate sanremesi. Per lei, si tratta della settima partecipazione alla kermesse musicale più famosa del nostro Paese: la prima, nel 2010, con Per tutta la vita, seguita dal terzo posto del 2012, con Sono solo parole. L’anno scorso ha emozionato tutti con Glicine, e tra qualche giorno ci presenterà la sua Ti amo, non lo so dire. Pronti a cantarla a squarciagola?