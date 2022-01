Arisa, scelta drastica: il nuovo colore di capelli vi lascerà a bocca aperta

Rivoluzione nel look di Arisa: la cantante, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, si è mostrata con un nuovo colore di capelli.

La sua voce è una delle più belle nell’intero panorama musicale italiano ed ha conquistato tutti fin dalla sua partecipazione alla 59esima edizione del Festival di Sanremo nel 2009.

Da allora il successo di Arisa non ha conosciuto battute d’arresto e, pian piano, oltre a sfondare come cantante, è diventata anche un fortissimo personaggio televisivo. Merito di una personalità affascinante e tutta da scoprire: Rosalba Pippa buca lo schermo quando la vediamo in tv anche in altre vesti.

Ad esempio, la sua avventura come coach di canto ad Amici è stata indimenticabile per il pubblico del talent. Oppure, la sua partecipazione come concorrente a Ballando con le stelle ha lasciato il segno tanto da spingere i telespettatori ad eleggerla vincitrice.

La sua personalità originale si è notata fin da subito anche nel look: chi non la ricorda sul palco del Teatro Ariston quando vinse tra le Nuove Proposte di Sanremo col brano Sincerità? I suoi enormi occhiali con montatura nera, rossetto rosso sgargiante e caschetto con frangia la resero subito iconica!

In quasi tredici anni da allora, Arisa ha cambiato look innumerevoli volte soprattutto per quanto riguarda i capelli. Tra tagli e colori nuovi, non ha mai mancato di colpire tutti con le sua scelte tutt’altro che banali. A Ballando con le stelle aveva una chioma biondo platino, lunghezza media e frangia, ma ora ha deciso di cambiare di nuovo. La sua nuova immagine è appena apparsa sul suo profilo Instagram, scopriamola!

Arisa, addio capelli biondi: il nuovo colore lascia di stucco

Proprio in queste ore, la celebre cantante genovese ha postato alcuni scatti che mostrano la nuova tinta della sua chioma.

Dopo aver portato i tagli e i colori più diversi ed aver perfino rasato i capelli, stavolta ha scioccato tutti scegliendo il rosa: proprio così! La lunghezza e la frangia sono rimaste uguali, ma Arisa ha salutato il biondo platino che l’ha accompagnata negli ultimi mesi ed ha rivoluzionato il suo look. Nel post, sotto le foto si legge: “Don’t call me Rosy, mi chiamo Ros”. Un total pink che le sta d’incanto, c’è da ammetterlo.

Cosa ne dite? La trovate super affascinante anche voi?