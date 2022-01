Le avete mai viste? Chi sono e cosa fanno nella vita le sorelle di Manuel Bortuzzo?

Manuel Bortuzzo è stato il protagonista della puntata di lunedì 24 gennaio. Il nuotatore ha deciso di lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Già da diverse settimane, si parlava di questa sua probabile uscita.

Il suo stato di salute e la sua insofferenza alle dinamiche del gioco, hanno portato Bortuzzo a prendere questa importante decisione. Alfonso Signorini, in puntata, ha chiamato il concorrente nella love boat, insieme a Lulù. Dopo aver mostrato una clip in cui abbiamo visto la storia d’amore fra i due e la lettera che la principessa gli aveva scritto, Manuel ha confermato la sua uscita. Ma la serata è stata per lui una delle più speciali. Ha incontrato prima sua sorella Jennifer e poi la sua famiglia in studio. Ma sapete chi sono e cosa fanno le sorelle dell’ormai ex concorrente?

Manuel Bortuzzo, avete mai visto le sorelle? Chi sono e cosa fanno nella vita

La puntata del GF Vip di lunedì 24 gennaio è stata ricca di colpi di scena. Inizialmente, Alfonso Signorini ha accennato al blocco che da lì a pochi minuti, sarebbe stato affrontato. Parliamo del rapporto che da alcuni mesi vede protagonista Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Ma prima ancora di affrontare questo argomento, abbiamo scoperto in diretta della scelta di Manuel Bortuzzo, di abbandonare il gioco. Dopo aver riferito la sua decisione, il nuotatore è rientrato in casa insieme a tutti gli altri, ed è stato poi mandato un filmato riguardante tutto il percorso vissuto. Ma per lui, non sono mancate le sorprese, prima ha incontrato sua sorella Jennifer, poi tutta la sua famiglia, appena fuori la porta rossa e in studio. Ma sapete chi sono e cosa fanno le sorelle di Manuel?

Abbiamo visto Jennifer in giardino. La giovane dovrebbe avere circa 20 anni. Nella sua biografia instagram si legge che è una parrucchiera e che pratica equitazione. Sembrerebbe che, condivida con il fratello, la passione per il nuoto.

Michelle, invece, è l’altra sorella dell’ex concorrente, che non abbiamo visto in puntata. Dalla sua biografia su instagram si legge che è una studentessa e che studia presso l’Università di Firenze.

Nella diretta che ha visto l’uscita di Manuel, il nuotatore ha ricevuto una sorpresa dalla sua famiglia ed è stata molto emozionante.