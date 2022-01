Beautiful, anticipazioni americane: al matrimonio di Steffy arriva una misteriosa invitata incappucciata… Di chi si tratta?

Appassionati di Beautiful tenetevi forte! Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma dall’America arrivano anticipazioni ancora più sconvolgenti. Abbiamo appena assistito al tradimento consumato da Liam e Steffy, che hanno passato la notte insieme, tradendo i rispettivi partner Hope e Finn. Ben presto, però, dopo una serie di peripezie, Steffy sposerà il bel dottore!

Ma, si sa, in Beautiful i matrimoni possono mai filare lisci? La risposta è no! E anche alle nozze di Steffy e Finn accadrà di tutto… a partire dall’arrivo di una misteriosa invitata, che nasconderà il suo volto… Scopriamo i dettagli di quello che accadrà.

Beautiful, anticipazioni americane: un’ invitata arriva incappucciata al matrimonio di Steffy… chi è?

Se non temete spoiler e volete scoprire cosa accadrà nei prossimi mesi, siete nel posto giusto. Dopo una serie di ostacoli, Steffy riuscirà ad organizzare il matrimonio col suo Finn. Ma proprio alle nozze arriveranno diverse sorprese… non tutte positive! Di una ve ne abbiamo già parlato: si tratta di Sheila Carter, che farà il suo ritorno nella soap proprio durante le cerimonia, rivelando di essere la vera mamma di Finn. Ma non sarà l’unica ospite inattesa del matrimonio.

Ad un certo punto, si presenta alle nozze una donna misteriosa, col viso coperto da un velo. Proprio quando tutti hanno cercato di allontanarla, ecco che l’invitata mostra la sua identità.. si tratta di Pam, la stravagante sorella di Stephanie Douglas! La donna manca da un bel po’ nella soap, e tornerà proprio in grande stile.

Una presenza che si rivelerà una piacevole sorpresa, ma, come sappiamo, il colpo di scena arriverà poco dopo, con l’arrivo di Sheila, una delle nemiche storiche della famiglia Forrester. La donna tornerà più carica che mai, pronta a tutto per recuperare il rapporto con il figlio e il nipotino che nascerà. Preparatevi ai fuochi d’artificio!