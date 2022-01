Bruno Barbieri, l’avete mai visto da piccolo? Spunta la foto del passato

Bruno Barbieri, l’avete mai visto da piccolo? Spunta la foto dal passato dello chef stellato.

Non solo i grandi appassionati cucina conoscono il grande chef Bruno Barbieri, il quale ormai è diventato un volto noto anche del mondo dell’intrattenimento in Italia. Ora lo vediamo così, ma spunta una foto direttamente dal suo passato: era piccolissimo!

Si è fatto conoscere nel mondo come uno degli chef italiani più autorevoli e talentuosi del panorama gastronomico. Con ben 7 stelle Michelin guadagnate nel corso della sua carriera, Barbieri è stato per molto tempo considerato il numero uno della cucina italiana. È diventato un volto noto al grande pubblico, soprattutto grazie all’enorme vetrina del talent show culinario Masterchef, in cui ha preso parte come giudice fin dalla primissima edizione, fino a quella attuale. Dotato anche di un grande senso estetico, lo chef originario di Medicina piccolo comune di Bologna, ha un carattere vivace e artistico, ma anche molto ligio alle regole e alla preparazione. Ma avete mai visto Bruno Barbieri da piccolo?

Spunta la foto di Bruno Barbieri di quando era molto piccolo

Oggi vediamo Barbieri con i suoi completi stravaganti e impeccabili. L’amore per la moda gli è stato trasmesso dalla mamma Ornella, la quale lavorava nel mondo del tessile, mentre è stata la nonna a farlo appassionare al mondo della cucina, insegnandogli le prime basi per il futuro. In questa fotografia in bianco e nero vediamo un piccolo Bruno, che avrà avuto all’incirca 5 o 6 anni. Non portava ancora gli occhiali da vista, ma possiamo intravedere quello sguardo pieno di determinazione e carisma.

Il noto chef aveva poi parlato in alcune vecchie interviste del travagliato rapporto con il padre, il quale è andato via di casa quando Bruno aveva solo 7 anni. Questo ha fatto si che i due avessero un rapporto più vicino solo in età adulta. Inoltre, come spiegava lo chef, questo ha condizionato molto la sua vita privata. Sappiamo che lo chef stellato è celibe per scelta e molto riservato sulla sua vita privata. Ha sempre anteposto la carriera e gli impegni lavorativi a una vita tradizionale, ciononostante ha rivelato che desidererebbe molto una figlia.

E voi avete riconosciuto il mitico chef Bruno Barbieri in questa foto da piccolo?