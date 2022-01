Cesare Bocci ai tempi di Elisa di Rivombrosa: ricordate quale personaggio ha interpretato?

Cesare Bocci, lo ricordate nella fiction Elisa Di Rivombrosa? Da allora sono passati più di 10 anni.

Cesare Bocci è un attore e un conduttore molto amato. Il suo nome per intero è Cesare Adolfo Bocci. Ha iniziato la carriera lavorando a teatro, dove ha fondato, insieme ad altri cinque giovani attori, la Compagnia della Rancia di Tolentino, in cui resta per otto anni.

Quando si trasferisce a Roma, continua nel teatro, ma si aprono per lui anche le porte del cinema e della televisione. Il suo debutto al cinema avviene nel 1990, con L’aria serena dell’ovest e nello stesso anno entra in televisione con la prima sit-com girata in Italia, Zanzibar, in cui interpretava Benny. Il personaggio che gli ha dato grande popolarità è stato quello di Mimì Augello, nella serie tv di successo Il Commissario Montalbano. In questi anni ha recitato in numerosi film e fiction, ma sappiamo che lui è anche un conduttore. Dal 2019 conduce il programma documentaristico, Viaggio nella grande bellezza, in onda su canale 5. Bocci, come vi abbiamo anticipato all’inizio, ha fatto parte anche del cast della fiction Elisa Di Rivombrosa: vi ricordate quale personaggio ha interpretato?

Cesare Bocci ha recitato nella fiction Elisa di Rivombrosa: ricordate quale personaggio ha interpretato?

Dal 2016, Cesare Bocci è alla conduzione del programma documentaristico Viaggio nella grande bellezza e sta appassionando i telespettatori. Questo format ti porta alla scoperta dell’Italia e delle sue meraviglie.

Alla scoperta di posti meravigliosi, con la conduzione di un conduttore impossibile da non apprezzare. Bocci ha iniziato la carriera lavorando a teatro per poi passare dal cinema alla televisione e viceversa. Diversi anni fa, stiamo parlando di più di 10 anni fa, ha recitato in una fiction di successo, ovvero Elisa di Rivombrosa. Ricordate quale personaggio ha interpretato?

L’attore ha portato in scena il dottor Antonio Ceppi. E’ rimasto nella serie per circa due anni e parliamo del 2003-2005. Sono passati circa 16 anni da allora, e ovviamente, guardando questo scatto, ripreso da una scena di ‘Elisa’, Cesare Bocci aveva qualche anno in meno. Non sembrerebbe cambiato , però, non trovate? Voi ricordate la sua interpretazione in questa fiction?