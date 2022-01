Chiara Ferragni, la mamma è a Dubai in un Resort extra lusso: quanto costa una notte lì

La mamma di Chiara Ferragni si trova a Dubai in un Resort extra lusso: sapete quanto costa una notte lì? Di seguito vi sveliamo il prezzo

Il modo migliore per staccare un attimo la spina è allontanarsi dall’Italia, raggiungere una meta esotica e soggiornare in un Resort lussuosissimo con tutti i comfort a disposizione. Marina Di Guardo, mamma della famosa influencer e moglie di Fedez, non poteva fare una scelta migliore. Il prezzo di una sola notte nel Resort in cui alloggia, però, non è accessibile a tutti. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE: Avete notato i pantaloni di Chiara Ferragni? Potrebbero diventare una nuova tendenza

La mamma di Chiara Ferragni in un Resort extra lusso a Dubai: quanto costa una notte?

Marina Di Guardo è nata a Novara il 29 ottobre 1961, ha 60 anni ed è un’autrice di romanzi, soprattutto di genere thriller. Marina, però, è nota soprattutto per essere la mamma delle sorelle Ferragni, Chiara, Valentina e Francesca, nate dal matrimonio con il dentista Marco Ferragni.

LEGGI ANCHE: Avete notato anche voi queste scarpe di Chiara Ferragni? Il prezzo è da urlo

Molti conoscono il suo ruolo genitoriale, ma vale la pena menzionare i suoi romanzi. Ha esordito nella narrativa nel 2012 con il romanzo “L’inganno della seduzione”, al quale è seguito “Non mi spezzi le ali” del 2014 e la collana “Bambole gemelle del 2015. Nel 2017 ha pubblicato il romanzo “Com’è giusto che sia”, definito dal critico Gian Paolo Serino come “la rivelazione dell’anno”.

Nel gennaio 2019 è stata la volta de “La memoria dei corpi” di genere thriller e di cui sono stati venduti i diritti per trarne un film che è in corso di traduzione in diversi Paesi esteri. I suoi ultimi romanzi sono “Nella buona e nella cattiva sorte” e “Dress code rosso sangue”.

LEGGI ANCHE: L’avete notato sul polso di Chiara Ferragni? Ecco quanto l’ha pagato Fedez

Di recente, Marina Di Guardo ha deciso di staccare la spina e prendersi un po’ di tempo tutto per lei. La mamma delle sorelle Ferragni si sta rilassando in un lussuoso resort a Dubai. Esso contiene tutti i comfort e dalle foto pubblicate sui social dalla donna sembra un vero e proprio paradiso terrestre. Ovviamente non è accessibile a tutti. Sapete infatti quanto costa una sola notte nel resort scelto dalla Di Guardo? Dai 615 euro di una camera standard con due posti letto ai 6000 euro della Suite reale per 5 persone.