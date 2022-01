Cifra pazzesca! Quanto costa l’ultimo look di Sonia Bruganelli al Gf Vip

Cifra pazzesca, quanto costa l’ultimo look di Sonia Bruganelli, sfoggiato al Gf Vip nella puntata di lunedì 24 gennaio 2022.

Avete seguito la puntata di lunedì del GF Vip? Un appuntamento ricco di colpi di scena ed emozioni, prima tra tutte la toccante uscita dalla casa di Manuel Bortuzzo. Ma non sono mancate discussioni e liti, che animano l’avventura dei ‘vipponi’ nella casa più spiata della tv. A commentarne le vicende, come sempre, la coppia di opinioniste formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. E, a proposito di quest’ultima, avete notato il suo look?

Elegante come sempre, per la serata di lunedì 24 gennaio Sonia Bruganelli un completo che non poteva passare inosservata: giacca animalier e pantaloni plissettati. Curiosi di scoprire il valore del suo outfit? Ve lo sveliamo noi.

Sonia Bruganelli, quanto costa il look della puntata di lunedì del GF Vip: non indovinereste mai

Chi ha seguito l’ultima puntata del GF Vip non ha potuto non notare il look di Sonia Bruganelli. L’opinionista, oltre che per i suoi commenti pungenti al punto giusto, è molto apprezzata per il suo stile: i suoi outfit sono attesissimi prima di ogni puntata. E, per la serata di lunedì, la Bruganelli non ha deluso le aspettative. A saltare immediatamente all’occhio è stato il blazer leopardato, sotto il quale ha indossato un semplice sottogiacca nero. Come riportato da Fanpage.it, si tratta di una giacca vintage di Saint Laurent, oggi disponibile solo su piattaforme che trattano second hand, al valore di 1500 euro.

Passiamo ai pantaloni plissettati! Si tratta di un modello di Issey Miyake, dal costo di 350 euro. Come sempre, per le scarpe la Bruganelli si è affidata a Casadei, scegliendo l modello Balde Roxanne con cinturino: il prezzo è di 675 euro.

Ad impreziosire il look, il girocollo Love firmato Cartier, che Sonia ha già indossato in varie puntate del reality: il suo valore è di 59 mila euro! Attivissima sui social, la Bruganelli ha condiviso il suo look anche sul suo canale Instagram:

Che dire, come sempre un look impeccabile e mai banale. E voi, avete seguito la puntata del GF Vip di lunedì? Manca circa un mese e mezzo al gran finale di questa lunghissima edizione!