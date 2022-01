Come si sono conosciuti Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Non tutti immaginano chi ha fatto da Cupido

La loro storia d’amore ha fatto appassionare i telespettatori, ma forse pochi sanno come si sono conosciuti Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Grande protagonista di questa sesta edizione del GF Vip, Manila Nazzaro è sicuramente una delle donne più apprezzate nel mondo dello spettacolo. Grazie al reality show di Canale 5, ne stiamo scoprendo sempre di più la personalità, oltre alla sua grande bellezza che tutti conoscevamo fin dai tempi della sua vittoria a Miss Italia nel 1999.

Riguardo alla sua vita privata, la gieffina è stata sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza dal 2005 al 2017 e da quel matrimonio sono nati i due figli, Nicolas e Francesco. Dopo la separazione, ritrovato la felicità accanto ad un altro ex giocatore, Lorenzo Amoruso. Proprio quest’ultimo le ha fatto una sorpresa di recente al GF Vip e il loro incontro è stato a dir poco emozionante.

Anche qualche mese fa, il compagno di Manila è entrato nella casa accettando di fare la quarantena pur di rivederla. E’ anche rimasto a cena con lei e gli altri concorrenti rendendo naturalmente felicissima la sua donna.

L’amore che provano l’uno per l’altra è evidente, ma c’è un retroscena che non tutti conoscono e che riguarda il modo in cui si sono conosciuti.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, come si sono conosciuti: chi l’avrebbe mai detto!

La splendida coppia ha partecipato a Temptation Island ed ha superato brillantemente la prova: i due sono usciti dal programma ancora più uniti ed innamorati di prima.

Molto bello il rapporto di Lorenzo con i figli della sua compagna: “E’ sempre presente con i ragazzi, è un uomo buono e giocherellone. Pochi sanno che ha alle spalle studi da maestro elementare, quindi li aiuta a fare i compiti, parla diverse lingue. E cucina pure bene. Siamo una vera e propria famiglia, anche se non siamo sposati e lui non è il padre dei miei figli”, ha raccontato l’ex Miss Italia al settimanale Oggi.

Sempre nel corso della stessa intervista, Manila ha rivelato di aver conosciuto Lorenzo in un periodo difficile, quando ancora la ferita per la separazione dall’ex marito era aperta. Sono stati i social a far scoccare la scintilla tra loro: “Ci siamo conosciuti su Twitter. Ci siamo scritti per mesi senza prima vederci, ha avuto una pazienza enorme. Ero in fase di separazione dal mio ex, avevo la testa da un’altra parte e lui ha saputo aspettare”.

Galeotto fu Twitter, quindi! Stavolta si può dire che la tecnologia ha fatto davvero un ottimo lavoro, siete d’accordo?