“Di Gemma mi manca tutto”: la clamorosa confessione arriva proprio da lui; tornerà a Uomini e Donne per corteggiare la dama?

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Dopo lo stop delle vacanze natalizie, la trasmissione di Maria De Filippi è tornata con tantissimi colpi di scena e novità. E, ovviamente, con le complicate vicende sentimentali della regina del trono Over, Gemma Galgani.

Dopo la rottura con Leonardo e la frequentazione mai decollata con Stefano, la dama torinese è rimasta colpita da un nuovo cavaliere, Massimiliano, con cui ha iniziato ad uscire. Nascerà qualcosa di importante tra di loro? Staremo a vedere! Nel frattempo, c’è qualcuno che ha ricordato con molto piacere i momenti passati con lei..

Uomini e Donne, “Di Gemma mi manca tutto”: arriva la confessione del suo ex

Riuscirà Gemma Galgani a trovare il vero amore a Uomini e Donne? Nel corso degli anni, la dama torinese ha vissuto intense storie d’amore, senza però avere mai il lieto fine. Una delle frequentazioni più importanti l’ha avuta proprio con il cavaliere di cui vi parliamo oggi. Un cavaliere che, a quanto pare, non ha mai dimenticato i momenti vissuti con lei.

“Di Gemma mi manca tutto ciò che eravamo“, ha raccontato in un’intervista a Più Donna, dove definisce la Galgani “un’anima libera, quando la incontri la riconosci, provi un senso di benessere quando le stai vicino”. Ma chi è l’ex fiamma di Gemma di chi stiamo parlando? È Marco Firpo, l’ex cavaliere ligure con cui la dama si è frequentata per un bel po’ di mesi. La relazione però non è andata a buon fine e, successivamente, Marco ha dovuto abbandonare la trasmissione a causa di alcuni problemi di salute. Il ricordo di Gemma, però, è sempre forte: “Ha un fascino che non ha eguali”, spiega il cavaliere, lodando la bellezza della sua ex.

Insomma, bellissime parole per Gemma da parte della sua ex fiamma. Riuscirà la Galgani a costruire una tale armonia con un altro uomo? Sarà Massimiliano la persona giusta per lei?