GF Vip, colpo di scena: Barù fa un’ammissione inaspettata su Jessica Selassié

Clamoroso colpo di scena al GF Vip: durante un gioco, Barù ‘si sbottona’ sull’interesse che potrebbe provare per Jessica Selassié.

Una delle ipotetiche coppie che più intriga il pubblico del GF Vip è sicuramente quella che potrebbe nascere tra Barù e Jessica. La principessa etiope, dopo aver deposto le armi con Alessandro Basciano che è sempre più vicino a Sophie, ha iniziato a guardare con altri occhi il nipote di Costantino della Gherardesca.

Proprio durante la scorsa puntata andata in onda lunedì 24, Barù ha fatto incetta di nomination: molti dei suoi compagni d’avventura l’hanno nominato per spingerlo a darsi una mossa nei confronti della ventisettenne.

Stamattina, Barù si è cimentato in alcune divertenti interviste agli altri Vipponi in cui è stato toccato anche questo argomento ed è venuto fuori qualcosa di inaspettato.

GF Vip, Barù rivela la verità sull’interesse per Jessica

“Ammetto di trovarmi bene con Jessica, ammetto mi possa piacere, ma non amo il forte pressing!”, ha confessato il gieffino.

Ha comunque ribadito di non avere intenzione di fidanzarsi nella casa del GF: “Anche se qualcuno mi piacesse qui dentro, dopo tutto il pressing che c’è stato mi sento forzato. Se mi avvicinassi sembrerebbe che lo faccio perché penso che le coppie funzionino”; ha spiegato molto chiaramente.

Non ha mancato poi di chiedere alcune curiosità alla principessa: ad esempio, come dovrebbe lui credere di piacerle se fino a pochissimo tempo fa era interessata ad Alessandro Basciano, tra l’altro molto diverso da lui. La ragazza ha però risposto che per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si trattava di un’attrazione superficiale mentre con lui l’interesse si sarebbe approfondito man mano.

Ricordiamo poi che giorni fa è arrivato anche un aereo per i due gieffini, mandato dai fan che sperano in questa unione.

A voi piacerebbero insieme? Chissà, magari tra tanti amori nati in questo GF Vip, potrebbero stupirci proprio loro due!