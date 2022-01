GF Vip, Delia Duran piange in diretta per Alex Belli: non tutti hanno sentito le parole di Soleil

GF Vip, Delia Duran durante il confronto con Alex Belli, mentre leggeva la lettera è scoppiata in lacrime: Soleil Sorge si lascia andare ad alcune parole.

Delia Duran e Alex Belli sono ormai al centro dell’attenzione. Da quando l’attore è entrato al GF Vip, i riflettori sono puntati su questa storia. Il motivo di questo gossip lo conosciamo benissimo.

L’attore ha stretto un legame così forte con Soleil Sorge, tanto che, per molti, non si è trattata solo di una semplice amicizia, ma di molto altro. Dopo la sua uscita, c’è stato l’ingresso di Delia Duran, moglie dell’uomo, che già in precedenza abbiamo avuto modo di vedere in casa, per parlare con suo marito. Nell’ultima puntata andata in onda, Alfonso Signorini ha mostrato quanto pubblicato nei giorni precedenti da Alex su twitter. L’attore ha praticamente lasciato sua moglie dicendo: “Ti lascio libera di camminare da sola”. In diretta, Delia, dopo aver avuto un confronto con lui, ha palesato la sua volontà, voler salvare il matrimonio e il suo amore per Alex. Per lei, c’era anche una lettera, scritta da Belli e mentre la leggeva, è scoppiata in lacrime. Ma coloro che seguono la diretta su mediaset extra, avranno notato che Soleil, in ascolto, ha pronunciato delle parole al riguardo, proprio in quel momento.

GF Vip, Delia Duran piange in diretta per Alex Belli: cosa ha detto Soleil Sorge

Nell’ultima puntata andata in onda del GF Vip, Delia Duran ha ricevuto un messaggio scritto da parte di suo marito, Alex Belli. L’uomo che, pochi giorni prima aveva lasciato sua moglie tramite un tweet, ha deciso di ribadire questo concetto nella lettera.

Ma la modella, entrata da qualche settimana in casa come concorrente, mentre leggeva la lettera, è scoppiata in lacrime. Più volte si è fermata e ha trovato l’appoggio di Alfonso Signorini. Il conduttore le ha chiesto del suo stato d’animo in quel momento, perchè è apparsa affranta e delusa. Ma mentre da una parte c’era Delia, dall’altra c’era Soleil. Quest’ultima, in salotto, stava ovviamente ascoltando e vedendo la Duran nell’altra stanza. Quando Delia ha pianto, l’ex corteggiatrice ha pronunciato alcune parole che, solo i telespettatori che guardavano la diretta su mediaset extra, hanno potuto ascoltare.

Soleil guardando quanto stava succedendo, ha detto, più di una volta, con uno sguardo incerto: “Senza lacrime”, e ha fatto anche il segno, parlando con gli altri. Cosa avrà voluto dire la concorrente con queste parole?