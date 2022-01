GF Vip, “Se è contento lui…”: Aldo Montano rivela cosa gli ha detto Alex Belli durante la pubblicità

Intervistato a Casa Chi, Aldo Montano rivela tra le altre cose un retroscena su Alex Belli: cosa gli ha detto l’attore durante la pubblicità.

E’ passato ormai più di un mese da quando Aldo Montano e Alex Belli sono usciti dalla casa del GF Vip 6: il primo per scelta personale dal momento che non ha accettato il prolungamento; l’altro dopo essere stato squalificato per non aver rispettato le regole anti-Covid.

Entrambi comunque sono stati due grandi protagonisti di questa sesta edizione del reality: oltre ai singoli percorsi di ciascuno dei due, a far discutere è stata anche la loro amicizia nata all’inizio e poi interrottasi con profonda delusione da parte dello schermidore, risentito per alcune frasi dell’attore contro di lui.

Usciti dal gioco, l’acredine non è affatto sparita, anzi: è capitato più di una volta che in studio tra loro siano volati insulti e si sia sfiorata la rissa. Durante l’ultima puntata andata in onda lunedì 24, Alex è stato addirittura cacciato da Alfonso Signorini e proprio sull’altra sera Montano ha rivelato un retroscena nel corso di un’intervista a Casa Chi.

GF Vip, Aldo Montano racconta quello che non si è visto in tv: riguarda Alex Belli

Ripercorrendo la sua esperienza all’interno delle mura di Cinecittà, il campione olimpico ha parlato ovviamente anche di Belli. “La nostra è iniziata come un’amicizia all’interno del gioco, ma non è finita nello stesso modo direi”, ha detto ai microfoni di Casa Chi.

Quando gli è stato chiesto cosa pensasse della vicenda sentimentale che vede protagonista l’ex attore di CentoVetrine diviso tra la compagna Delia e Soleil, Aldo non ha avuto dubbi: “È una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più interessante né costruttivo”.

Belli, tra l’altro, in queste ore ha lasciato l’Italia per volare all’estero ed ha annunciato che, almeno per le prossime puntate non sarà presente in studio. “GAME OVER! Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!”, ha twittato dopo la puntata di lunedì.

A questo proposito, Aldo ha le idee piuttosto chiare: “In studio ha fatto una superca**ola. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul ‘game over’ sarà per l’ennesima volta nel programma”.

Montano ha anche rivelato un retroscena sull’ex coinquilino: “Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello”.

Secondo voi rivedremo molto presto Belli in studio come pensa Aldo?