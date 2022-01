“Ho detto sì!”: la romantica proposta di matrimonio avvolti dalla neve, si sposano! L’annuncio della splendida coppia.

Di proposte di matrimonio emozionanti ne abbiamo viste tante, ma questa vince il premio ‘originalità’. Si, perché il futuro sposo ha scelto le montagne innevate della Svizzera come cornice a questo magico momento. “Ho detto sì”, ha annunciato la futura sposa, mostrando sui social alcuni momenti della proposta, con tanto di foto dell’anello in primissimo piano.

La coppia convolerà a nozze dopo ben dodici anni di amore! La proposta è avvenuta in maniera classica, con il futuro sposo che si è inginocchiato davanti alla sua dolce metà, come da tradizione. E lei non poteva che rispondere di sì! Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

La neve fa da cornice alla proposta di matrimonio da sogno: la coppia è pronta a sposarsi!

Un anello da sogno per una proposta di matrimonio da favola. Un diamante rotondo a taglio brillante, disegnato da Ring Concierge Fine Jewelry, e consegnato alla donna della sua vita, che presto diventerà sua moglie. Ma chi sono i meravigliosi futuri sposi?

Si tratta della super modella Romee Strijd e del suo compagno Laurens van Leeuwen! L’ex modella di Victoria’s Secret ha ricevuto la proposta dopo ben 12 anni insieme: il tutto in tenuta da neve, durante una romantica vacanza in Svizzera. E non una vacanza qualsiasi: la coppia aveva deciso di trascorrere alcuni giorni insieme per il loro 12 esimo anniversario. Quale regalo migliore per la splendida 26 enne olandese?

Una gioia immensa per la coppia, che si aggiunge a quella della nascita della loro primogenita Mint, nel dicembre del 2020. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli sulle nozze e, soprattutto, non vediamo l’ora di scoprire quale abito sceglierà l’incantevole ‘angelo’ per il suo giorno speciale. Tanti auguri di cuore ai futuri sposi Romee e Laurens!