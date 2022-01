Pesante lite nella scuola di Amici 21, volano parole grosse: amicizia al capolinea?

Pesante lite nella scuola di Amici 21, volano parole grosse in casetta: la loro amicizia è al capolinea? Sarebbe un brutto colpo per i fan

Il serale si avvicina e le tensioni crescono nella scuola più famosa d’Italia. Nelle ultime ore c’è stata una discussione molto accesa in casetta. Protagonisti due degli allievi più amati di questa edizione. Essi sono anche molto amici. Dopo questa lite l’amicizia sarà al capolinea?

Amici 21, lite nella scuola: volano parole grosse

Nella puntata di ieri pomeriggio del daytime di Amici 21 è andata in onda una lite molto accesa tra due allievi del talent show. Il serale è sempre più vicino e la tensione cresce giorno dopo giorno. I cantanti e i ballerini hanno ricevuto la maglia del serale, ma adesso dovranno difenderla sino alla fine della fase pomeridiana. Chiunque riesca ad arrivare alla fine del pomeridiano con la maglia, accederà di diritto all’ambitissimo serale.

Nella scuola, però, proseguono le sfide e soprattutto le eliminazioni. Nelle settimane precedenti sono stati eliminati: Elena, Cristiano, Nicole e Rea. Nella scuola sono entrati nuovi allievi, in particolare il cantante Calma, voluto fortemente dal professor Rudy Zerbi. Calma si è reso subito protagonista di un confronto con Alex, uno degli allievi più amati di questa edizione. Il nuovo arrivato, però, ha vinto la sfida ed ha provocato anche il suo avversario, dicendogli: “1-0”.

Tornato in casetta, Alex ha avuto prima un confronto con Calma e poi con alcuni dei suoi amici, in particolare con Luigi e Critical. Alex ha dichiarato che secondo lui i suoi amici hanno paura di esporre il proprio parere. La sua versione ha fatto arrabbiare Luigi, che ha perso letteralmente le staffe. Nella casetta sono volate parole grosse tra i due amici e la tensione pare non sia assolutamente placata.

Oltre che due allievi della ventunesima edizione del talent show “Amici”, Alex e Luigi sono anche due amici. Dopo questa lite molto accesa, però, la loro amicizia potrebbe essere al capolinea. I fan ovviamente sperano che tutto torni sotto controllo. Alex e Luigi sono molto amati e c’è chi li vorrebbe insieme in finale.