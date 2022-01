Martina Colombari prima e dopo il trucco: notate qualche differenza?

L’ex modella Martina Colombari ha pubblicato sui social una foto prima e dopo il trucco: non sembrano però esistere differenze

È stata eletta Miss Italia nel 1991. Per anni è stata uno dei sogni proibiti di migliaia e migliaia di italiani. Ancora oggi ha un pubblico corposo di estimatori. Gli anni passano, ma la moglie di Billy Costacurta sembra non perdere mai stile e fascino.

LEGGI ANCHE: Martina Colombari, il retroscena ‘piccante’ che non ti aspetti: i rapporti con suo marito… altro che ‘letto’!

Martina Colombari prima e dopo il trucco

Martina Colombari è nata a Riccione, in provincia di Rimini, il 10 luglio 1975. Ha 46 anni ed è un’attrice, conduttrice televisiva, ma soprattutto vincitrice del concorso di bellezza “Miss Italia“. La Colombari ha trionfato nel 1991 e da quel momento la sua carriera ha spiccato il volo.

LEGGI ANCHE: Martina Colombari e Billy Costacurta, li avete mai visti nel giorno del loro matrimonio? Lo scatto del passato: come sono cambiati

Ha recitato al cinema con “Abbronzatissimi“, “Paparazzi” e “Quello che le ragazze non dicono”. In televisione, invece, è stata protagonista in alcune serie tv di successo, come “Carabinieri“, “Un medico in famiglia 3”, “I Cesaroni”, “Al di là del lago”, “Così fan tutte” e “Il restauratore”. Nelle vesti di conduttrice, invece, ha presentato “Un disco per l’estate”, “Super”, “Vota la voce” e “Controcampo”. Nel 2011 è stata inoltre concorrente di “Baila!”.

La Colombari è alta un metro e settantacinque e le sue misure dovrebbero essere 89-58-89. È stata un’icona di bellezza negli anni novanta fino all’inizio degli anni duemila.

LEGGI ANCHE: Martina Colombari e il gesto ‘incriminato’ in spiaggia: pazzesco, bufera assurda su di lei

Essendo molto famosa, è seguita anche sui social, in particolare su Instagram, dove può contare su più di un milione di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e anche le sue stories ottengono molte visualizzazioni.

Di recente, sul popolare social network, ha pubblicato una foto in cui si mostra prima e dopo il trucco. Ad occhio nudo, però, non sembrano esserci differenze. In che senso: la Colombari è bella sempre, sia truccata che soprattutto struccata, perchè così viene fuori tutta la sua naturalezza.

La Colombari non ha bisogno di filtri, make-up e tanti strumenti usati oggi da modelle molto più giovani di lei. L’ex vincitrice di Miss Italia è bella così, acqua e sapone, senza un filo di trucco sul fico. Nonostante passino gli anni, resta ancora tra le donne più belle d’Italia.