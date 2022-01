Quando ci sarà la finale del Grande Fratello Vip? La data della ‘fine’

Questa edizione da record del Grande Fratello Vip 6 ha riscontrato un successo davvero incredibile, merito anche del conduttore Alfonso Signorini. Ma quando andrà in onda la finale? Scopriamo insieme la data tanto attesa dai vipponi.

Grazie all’ottimo share e gradimento generale del pubblico, questa edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga di sempre nella storia dei reality in Italia. Tra i fan c’è chi vorrebbe ancora averne per altrettanto tempo, chi invece non vede l’ora che questa finale arrivi. Soprattutto perché in quella attesissima serata scopriremo chi verrà incoronato come vincitore assoluto del reality. Ormai la curiosità è alle stelle, soprattutto dopo un’edizione così piena di personaggi, litigi, amicizie e colpi di scena. Alcuni vip hanno deciso di abbandonare prima il loro percorso all’interno della casa di Cinecittà, tra cui l’ex campione olimpico Aldo Montano, la showgirl Francesca Cipriani e l’ultimissimo Manuel Bortuzzo.

La data della finale tanto attesa del Grande Fratello Vip 6

Ai vipponi poco tempo fa, era stato rivelato che la data della finale non era ancora vicina, ed è stato chiesto ad ognuno di loro le precise intenzioni sulla loro permanenza. La maggior parte dei concorrenti è stata determinata a proseguire questa faticosa avventura piena di emozioni. L’onore di scoprire la data della finale è stata data ai due ‘sensitivi’ per eccellenza della casa, Giucas Casella e Miriana Trevisan.

Ai due vip era stato chiesto quali fossero le loro sensazioni in merito alla presunta data, e sorprendentemente, uno tra loro ha centrato perfettamente il giorno. Nel momento di aprire la gigantesca busta rossa contenente l’informazione, i vip hanno scoperto che l’attesa serata finale sarà lunedì 14 marzo 2022! Manca ancora quasi un mese e mezzo alla fine di questa incredibile avventura, e noi già sentiamo la mancanza di questo gruppo così vivace e ben assortito. Da quello che si vocifera negli studi di Mediaset, questa edizione di Alfonso Signorini è stata un vero successo, con uno share medio del 19.7%.

E voi siete pronti per la finale di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip 6?