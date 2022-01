Una trasformazione a cui non potrete credere: eccola dopo Vite al Limite, è un vero spettacolo; il “prima e dopo” della paziente.

La sua è decisamente una delle trasformazioni più sconvolgenti della storia di Vite al Limite. Nel programma di Real Time abbiamo seguito tantissimi percorsi di dimagrimento di pazienti gravemente obesi, che si rivolgono al dottor Now per riprendere in mano la propria vita. In pochi, però, sono riusciti ad ottenere risultati straordinari come lei, Christina Philips.

Protagonista della quinta puntata della seconda stagione dello show, Christina Philips si è presentata alla clinica di Houston a soli 22 anni. La sua situazione, però, era già molto critica: pesava circa 290 kg all’inizio del suo percorso! Un percorso non privo di difficoltà, ma che si è concluso con un risultato incredibile: la ragazza ha perso molto peso durante l’anno di cura nel programma, ma non si è fermata. Ha continuato a dimagrire e mantenersi in forma, raggiungendo il peso di circa 70 kg! Da non credere, guardiamo come è diventata.

Vite al Limite, la trasformazione di Christina vi lascerà di stucco: oggi è un’altra persona

Christina Philips ha perso circa il 75% del suo peso corporeo iniziale! L’abbiamo conosciuta nel 2014, protagonista della seconda edizione di Vite al Limite, ma la sua storia è rimasta impressa nelle menti dei telespettatori. Si, perché la ragazza è stata protagonista di un cambiamento record, grazie alla trasmissione. Nei 12 mesi di cura Christina perde circa 120 kg, ma importante sarà la sua costanza anche lontano dal programma. Siete curiosi di vedere come è diventata? Resterete a bocca aperta:

Eh si, davvero incantevole! Sui social, Christina si mostra felice e sorridente, nella sua nuova vita: ha realizzato anche il sogno di diventare modella per taglie morbide. E a marzo del 2021 è diventata mamma del suo primo bebé, Ethan! Insomma, una vera e propria rinascita per la Philips, che grazie a Vite al Limite ha avuto una seconda possibilità. E voi, ricordavate la sua storia?