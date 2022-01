Partecipa a Vite al Limite, ma l’abbandona al nono mese: il colpo di scena è arrivato una volta a casa, è davvero clamoroso!

Non tutti i pazienti che decidono di partecipare a Vite al limite riescono a portare al termine il loro percorso. Seppure intenzionati a ritornare in forma e a riappropriarsi della propria vita, alcune persone che hanno deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan non riescono affatto a sostenere i ritmi del percorso. E decidono di abbandonare il programma.

Leggi anche –> Impossibile dimenticarsi di lui a Vite al Limite: storia choc, non crederete mai a quello che è successo in clinica

La protagonista di questo nostro articolo decide di partecipare a Vite al Limite nel corso della sua nona stagione, ma l’abbandona al nono mese. Ad un vero e proprio passo dal traguardo, quindi. Purtroppo, i risultati ottenuti fino a quel momento, seppure abbastanza soddisfacenti, non le hanno consentito un pieno raggiungimento del suo obiettivo. E, nonostante la paziente avesse un fortissimo bisogno di aiuto, non ha potuto né continuare il suo percorso in clinica. E né tantomeno sottoporsi al tanto agognato intervento chirurgico. Cos’è successo dopo il suo abbandono? Ebbene. A quanto pare, sembrerebbe che una volta ritornata a casa, la paziente del dottor Nowzaradan abbia dato vita ad un vero e proprio colpo di scena. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Leggi anche –> Vite al Limite, “mi sta prendendo in giro”: colpo di scena, è successo l’impensabile in clinica

Partecipa a Vite al Limite, ma l’abbandona al nono mese: oggi è irriconoscibile

Una storia piuttosto particolare, quella che è stata raccontata nel corso della nona stagione di Vite al Limite. E che, ancora adesso, tiene tutti col fiato sospeso. La paziente del dottor Nowzaradan è arrivata nella clinica di Houston con delle condizioni di salute davvero disastrose. Non soltanto, infatti, il peso era talmente eccessivo che l’obbligava a trascorrere le giornate e le nottate attaccata ad una bombola d’ossigeno, ma soffriva anche di ipertensione, di insufficienza cardiaca, le gambe si gonfiavano e perdevano acqua. Insomma, un vero e proprio dramma.

Leggi anche –> Una trasformazione a cui non potrete credere: eccola dopo Vite al Limite, è un vero spettacolo

È proprio questo, quindi, che ha spinto Crystal Rollins – perché è proprio di lei che stiamo parlando – a partecipare a Vite al Limite. Con un peso iniziale che superava i 270 kg, la donna aveva intenzione a ritornare in forma, ma non è stato così. Dopo 9 mesi dall’inizio del suo percorso in clinica, seppure il dottor Nowzaradan si sia detto soddisfatto dei risultati ottenuti, non le ha dato il lasciapassare per l’intervento di chirurgia bariatrica. Crystal, infatti, continuava ad essere dipendente dalla bombolo d’ossigeno. Ed ha dovuto abbandonare il programma, a patto che, appena risolta questa dipendenza, si sarebbe sottoposta all’operazione. Com’è oggi? Colpo di scena! Guardatela qui:

A quanto pare, Crystal sta ancora aspettando l’ok per l’operazione. In ogni caso, però, la trasformazione c’è stata. Ed è davvero sorprendente.