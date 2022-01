Alessandro Basciano chiede di parlare con un prete al GF Vip per poter dormire con Sophie, cos’è successo dopo: il concorrente ha deciso di comportarsi così.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono una coppia a tutti gli effetti, tanto che, diverse settimane fa, il concorrente si è inginocchiato. In quel momento, davanti a tutti, le ha chiesto di diventare la sua fidanzata.

Tra i due, però, gli alti e i bassi sono sempre presenti. Negli ultimi giorni sembra essere tutto tranquillo, ma qualche giorno prima della puntata di lunedì 24 gennaio, hanno molto discusso. Alessandro preso dalla rabbia ha giurato su suo figlio di non dormire più con Sophie. Poco dopo, però, i due hanno fatto pace, ma l’ex tentatore non è venuto meno alla sua ‘promessa’. Ha riferito di non poter dormire in casa con la sua fidanzata, per il giuramento e di dover parlare con un prete prima, richiesta che non è stata accolta. Ma cos’è successo dopo? Il concorrente è andato a dormire con la Codegoni?

GF Vip, Alessandro chiede di parlare con un prete per dormire con Sophie: cos’è successo dopo

Come vi abbiamo accennato, Alessandro Basciano dopo aver litigato con Sophie ha giurato di non dormire più con lei. Ma poco dopo, i due fidanzati hanno chiarito ma lui non è venuto meno alle sue promesse: non hanno dormito insieme.

Ha chiesto di parlare con un prete prima. Richiesta che non è stata accolta. Anche Alfonso Signorini, in puntata, ha svelato la sua richiesta e l’ha invitato a fare un fioretto o a non dormire più con la sua fidanzata. Subito dopo la puntata, cos’è successo? Alessandro è tornato a dormire con la Codegoni?

Il concorrente appena dopo la diretta, parlando con Sophie e Jessica, ha detto che avrebbe pregato e che avrebbe fatto un fioretto per una settimana: “Adesso vado a farmi il padre nostro e faccio una settimana di fioretto, togliendo schifezze e non bevo”. Dopo queste parole e aver messo in atto il primo punto, è tornato a dormire con la sua fidanzata. In questi giorni, Basciano sta mantenendo la sua promessa e sta continuando a pregare e a mangiare bene e non bere.