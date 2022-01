Annuncio bomba di Amadeus: ci saranno anche loro sul palco di Sanremo 2022, colpo pazzesco

Il Festival della musica e della canzone, noto come Sanremo è davvero alle porte! Il conduttore Amadeus sorprende il pubblico con un altro incredibile annuncio: a quanto pare ci saranno anche loro sul palco, fantastico!

Il presentatore e direttore artistico Amadeus, ha finora rivelato personaggi, ospiti, canzoni e tutti i dettagli del Festival di Sanremo tramite piccoli ‘spoiler’ svelati al TG1. Un’anteprima pazzesca di quello che dovremo aspettarci dalla settantaduesima edizione del Festival canoro più importante del nostro paese. Sappiamo che, come di consuetudine, Sanremo inizierà nella prima settimana di febbraio, dall’1 al 5 del mese. Amadeus aveva già rivelato i super ospiti della prima serata, i Maneskin! Giorno dopo giorno ha regalato al pubblico italiano delle piccole anteprime sui personaggi che saliranno sul palco. Proprio nella serata di martedì 25 gennaio, Amadeus ha rivelato tramite Tg un’altro super ospite. Siete curiosi di sapere chi?

Sembra quasi tutto pronto per la nuovissima edizione dello show canoro, che l’anno scorso ha visto la trionfante vittoria della rock band Maneskin, i quali si sono poi aggiudicati anche la vittoria dell’Eurovision. Arriva l’annuncio di un nuovo super ospite, che sarà presente proprio nella prima serata del Festival, come anche i Maneskin. Si tratta anche in questo caso di un gruppo di giovani ragazzi italiani, il cui nome d’arte è Meduza.

Per chi non conoscesse bene questo trio, si tratta di tre amici italiani che hanno fatto della loro passione un lavoro di successo. Si chiamano Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale e sono una band house le cui canzoni sono famose in tutto il mondo, anche perché i testi sono in lingua inglese. Mentre il trio si prepara a calcare e infiammare il palco di Sanremo, ricordiamo al pubblico che i Meduza a marzo 2021 sono stati la prima band a suonare nel noto talk show americano The Ellen DeGeneres Show. Inoltre, sono stati eletti dall’autorevole rivista Forbes, gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020.

Noi non vediamo l’ora di vedere i Meduza sul palco dell’Ariston, e voi?