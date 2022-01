Arriva a Primo appuntamento ma trova la sua ex al tavolo con un altro: lui non si trattiene, colpo di scena nel ristorante.

A Primo appuntamento possono esserci delle sorprese e dei colpi di scena inaspettati, proprio come accade in un incontro fuori dal format. Il programma in onda su Real Time è seguitissimo.

Da qualche settimana ha avuto inizio la nuova stagione, che sta già lasciando il segno. Il format, che vede il timone di Flavio Montrucchio, ha come protagonisti coppie di persone. Si incontrano per la prima volta in un famoso ristorante, per una cena insieme, senza conoscere nulla del partner che si trova di fronte. In un episodio precedente, è accaduto qualcosa del tutto inaspettato. Giuliano, si è ritrovato al ristorante con Giulia, ma al tavolo di fronte, c’era anche la sua ex: come ha reagito?

Colpo di scena a Primo Appuntamento: la sua ex è al tavolo di fronte, lui non si trattiene

In onda il martedì sera, Primo Appuntamento è uno dei programmi di Real Time più seguiti. Al centro dell’attenzione ci sono due persone che si incontrano per la prima volta in un ristorane, dove ci sono altre coppie.

Si vedono per la prima volta lì e cenano insieme, tra una chiacchiera ed un’altra. In un precedente episodio, è accaduto qualcosa di inaspettato. Giuliano incontra per la prima volta Giulia. Ma al ristorante, per un primo appuntamento, c’è proprio la sua ex, al tavolo con una persona. Durante la conversazione, Giorgia ha chiesto se lui fosse geloso di lei, vedendola al tavolo con un altro. Ma il giovane, sembra aver voluto sviare la risposta, dicendo di vedere lui ma non lei. La sua ex fidanzata, Federica, è più grande di lui. Giuliano spiega che ha sempre avuto donne più grandi. Dopo un primo iniziale momento, i due cominciano a parlare e ridere insieme, ma accade qualcosa di inaspettato.

Ad un certo punto, Giuliano va in bagno: “Se dovessi vedere di essere ancora geloso di Federica, andrò in bagno e chiederò di vederla”. Ed è proprio quello che succede, lui chiede di vederla. Quando Federica si allontana dal suo tavolo, va da lui e cominciano a parlare: “Ti piace sto ragazzo.. voglio sapere, abbiamo bisogno ancora del nostro tempo?“, esclama Giuliano e Federica dice: “Vuoi il mio consenso se la puoi frequentare?”.

Ai tavoli, i rispettivi partner si sono mostrati scocciati, tanto che, Alessandro, il maitre, si avvicina per chiedere. Un primo appuntamento che sicuramente rompe tutte le aspettative, non trovate? Cosa sarà poi successo?