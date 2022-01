Belen paparazzata insieme all’ex: ritorno di fiamma?

La nota showgirl Belen Rodriguez è stata paparazzata insieme al suo ex fidanzato: ritorno di fiamma per la famosa modella e conduttrice?

La storia d’amore con Antonino Spinalbese può considerarsi conclusa. Dopo la nascita di Luna Marie, i due hanno deciso di prendere due strade diverse. Adesso, però, la modella e conduttrice è stata avvistata insieme al suo ex. Volete sapere di chi si tratta? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

Belen Rodriguez avvistata insieme al suo ex: ritorno di fiamma?

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. Ha raggiunto il successo nel nostro paese partecipando a “L’Isola dei famosi”. Nel reality show si classificò al secondo posto, sfiorando per un soffio la vittoria.

Dopo l’esperienza in Honduras, la modella argentina ha vestito i panni di conduttrice in programmi televisivi molto importanti come “Scherzi a parte” o “Sarabanda”. È stata anche co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 2011. Da anni, invece, è la conduttrice di “Tu si que vales“, programma in onda il sabato in prima serata su Canale 5.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la showgirl ha avuto diverse flirt amorosi. All’inizio della sua carriera era fidanzata con Marco Borriello, allora calciatore militante in Serie A. Dopo la separazione dal napoletano, si è stata fidanzata con Fabrizio Corona e poi si è legata sentimentalmente al ballerino Stefano De Martino. I due si sono sposati ed hanno avuto un figlio, Santiago. La loro storia d’amore ha avuto alti e bassi, fino alla separazione definitiva.

Dopo De Martino, Belen è stata legata sentimentalmente ad Andrea Iannone, a Gianmaria Antinolfi ed infine ad Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto un’altra figlia, Luna Marie. Anche con Antonino, però, la storia d’amore è terminata. Attualmente è single.

Adesso sembrerebbe che Belen abbia rivisto uno dei suoi ex fidanzati. Secondo quanto riporta “Chi Magazine”, infatti, la showgirl argentina avrebbe incontrato Andrea Iannone casualmente a Milano. I due si sono abbracciati ed hanno chiacchierato un po’. Ritorno di fiamma? Assolutamente no. I due sono solo amici.