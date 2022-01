Cristina Marino e l’atteggiamento di alcune fan di Luca Argentero che la “irrita”: cosa fanno

Cristina Marino svela qual è l’atteggiamento che non approva affatto delle fan di Luca Argentero: cosa fanno? Le sue parole.

È in un momento d’oro, Luca Argentero. Attualmente in onda con la seconda stagione di Doc-nelle tue mani nei panni di Andrea Fanti, ma anche felicemente sposato con Cristina Marino, conosciuta sul set anni fa, e splendido padre della piccola Nina Speranza, l’attore torinese può ritenersi pienamente soddisfatto ed appagato per tutto quello che è riuscito a costruirsi in questi anni.

A parlare apertamente di Luca Argentero, è stata proprio la sua bellissima moglie nel corso di una sua intervista a ‘Il Corriere’. Giovanissima, ma anche lei con una carriera davvero impressionante alle spalle, l’attrice si è ampiamente raccontata come mai prima d’ora. Ed oltre a raccontare del suo ultimo impegno lavorativo che l’ha vista, seppure a malincuore, lontana da casa e di Luca Argentero come papà, non ha perso occasione di toccare un argomento a cui un po’ tutti noi pensano. L’attore torinese è amatissimo, ma sua moglie è gelosa? A quanto pare, sembrerebbe che la Marino abbia la piena fiducia in suo marito. Quello che, però, ha tenuto a sottolineare è stato. “Su di lui sono tranquillissima, assolutamente, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”.

Cristina Marino spiega cosa la ‘irrita’ di alcune fan di Luca Argentero

Sarà per il suo intramontabile fascino, ma anche per la sua straordinaria bravura, fatto sta che Luca Argentero è tra i volti più amati dal pubblico italiano. Sua moglie Cristina Marino, però, come gestisce tutta questa sensazione? E, soprattutto, è gelosa delle fan di suo marito? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no. Quello che, però, difficilmente digerisce è l’atteggiamento che alcune di loro hanno nei confronti dell’attore torinese.

A Il Corriere, infatti, ha raccontato di provare una certa irritazione di fronte a quelle fan che, seppure con lei di fianco, non perdono occasione di poter andare oltre coi commenti. “Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano “Oddio ti amo”, “Oddio che bello”, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi”, ha detto la bella Marino. Sottolineando che queste sono frasi affatto giustificabili solo perché suo marito è famoso. “Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”, ha concluso.

Ve lo sareste mai immaginati?