Cristina Marino, dove abbiamo già visto sullo schermo la moglie di Luca Argentero

Sapete dove abbiamo già visto Cristina Marino sullo schermo? Eccovi una piccola curiosità sulla moglie di Luca Argentero

Tutti la conosciamo come la moglie di uno degli attori più famosi in Italia, ma è stata anche protagonista sullo schermo. Per tutti coloro che non conoscono questa curiosità sulla moglie di Argentero, vi consigliamo di leggere questo articolo fino alla fine.

Dove abbiamo già visto Cristina Marino sullo schermo

Cristina Marino è nata a Milano nel 1991, ha 30 anni ed è la moglie di uno degli attori più famosi in Italia, Luca Argentero. Da piccola si avvicina alla danza, ma poi capisce di essere portata per la recitazione. Si specializza frequentando uno stage e una volta divenuta maggiorenne si trasferisce a Roma, dove inizia la carriera di modella e attrice.

A Roma, la Marino partecipa a diversi shooting e ottiene la sua prima parte nel film “Amore 14”, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia. In seguito diventa protagonista della fiction “Una grande famiglia”, della miniserie “Casa e Bottega”, del film “Maicol Jecson” e l’anno successivo recita nel film di Neri Parenti “Vacanze ai Caraibi” insieme a Cristian De Sica.

È proprio sul set di “Vacanze ai Caraibi” che conosce Luca Argentero. La coppia si è sposata a Città della Pieve, dove la coppia risiede da tempo. Oltre al matrimonio hanno avuto anche una figlia, Nina Speranza. Il nome della figlia è molto particolare, ma dietro c’è un motivo ben preciso.

È stata la Marino a spiegare la scelta del nome in un’intervista rilasciata a “Verissimo”. Il primo nome, Nina, è sempre piaciuto all’attrice e il compagno ha subito approvato perché sua nonna veniva chiamata Ninì. Il secondo invece, Speranza, è un omaggio alla nonna di Cristina. Allo stesso tempo, però, è anche un augurio per la piccola, arrivata al mondo durante l’emergenza Coronavirus.

Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia molto affiatata, oltre che una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. L’attore è un sogno proibito per molte donne italiane, ma guardando la Marino si può dire quasi lo stesso. Anche lei, infatti, è molto bella.