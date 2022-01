La puntata di Doc-Nelle tue mani di Giovedì 3 Febbraio non andrà in onda: clamoroso cambio di programmazione, svelato il motivo.

Allacciate le cinture, perché purtroppo quella che stiamo per darvi è una notizia davvero bruttissima: Doc-Nelle tue mani non andrà in onda Giovedì 3 Febbraio con la sua classica puntata.

Davvero avvincente questa terza puntata di Doc-nelle tue mani, vero? Con diversi e clamorosi colpi di scena, la serie televisiva di Rai Uno ha saputo regalare un nuovo appuntamento incredibile. Senza alcun dubbio lo sarà anche il quarto, ma purtroppo dobbiamo aspettare un bel po’ di tempo per vederlo. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che la quarta puntata di Doc non andrà in onda Giovedì prossimo come consueto, bensì tra ben due settimane. Un grandissimo colpo basso per il suo pubblico, non c’è che dire. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Perché Andrea Fanti non farà compagnia il suo pubblico tra una settimana? Scopriamo insieme ogni cosa.

Perché Doc-nelle tue mani non andrà in onda il 3 Febbraio?

Se aspettate con ansia il Giovedì sera per assistere alle avventure dello staff medico dell’Ambrosiano di Milano, sappiate che c’è molto da aspettare questa volta. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe proprio che la puntata di Doc-nelle tue mani di Giovedì 3 Febbraio non andrà regolarmente in onda, ma che slitterà di un’altra settimana. Il quarto appuntamento con Andrea Fanti e tutti i suoi colleghi di lavoro, infatti, verrà trasmessa direttamente Giovedì 10 Febbraio. Insomma, come si suol dire: l’attesa aumenta il desiderio.

Quello che, però, in molti si chiedono è: cos’è successo? Perché Doc non andrà in onda Giovedì prossimo? La risposta è davvero semplicissima: a partire da Martedì 2 Febbraio fino a Sabato 5, Amadeus sarà al timone della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Pertanto, le serate di Rai Uno saranno dedicate esclusivamente all’evento musicale nostrano. Ovviamente, una volta terminato il Festival e proclamato il vincitore, la programmazione ritornerà ad essere quella normale. E, quindi, il 10 Febbraio ritornerà anche Andrea Fanti.

Noi non vediamo l’ora che arrivi il 10 Febbraio, ma siamo più che entusiasti dell’inizio del Festival. Voi?