GF Vip, Manuel prima di uscire ha fatto una ‘richiesta’ a Lulù e a raccontarlo è stata proprio lei.

La puntata di lunedì 24 gennaio è stata ricca di colpi di scena e di emozioni: il GF Vip sta decisamente lasciando il segno. Manuel Bortuzzo è stato il protagonista della serata. Il giovane nuotatore ha deciso di abbandonare il gioco.

Per lui è stata una serata speciale. E’ entrato con Lulù in una stanza a parte, e qui, hanno trovato tanti palloncini ad accoglierli. In onda, insieme, abbiamo visto la clip in cui la principessa gli aveva scritto la lettera. Una volta rientrati in salotto, c’è stata la sorpresa da parte di sua sorella Jennifer. L’incontro è avvenuto in giardino ed è stato molto bello. Fuori la porta rossa, una nuova sorpresa, ad attenderlo suo padre con suo fratello. Ora che Manuel non è più in casa, Lulù sta cercando di trovare il suo equilibrio con gli altri. Nelle ultime ore, parlando con Gianmaria, Sophie e Manila, ha raccontato cosa ha chiesto prima di uscire.

GF Vip, Manuel l’ha ‘chiesto’ a Lulù prima di uscire: la particolare ‘confidenza’

Manuel Bortuzzo è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip lunedì 24 gennaio. Già da diverse settimane, si vociferava di questo abbandono. Alfonso Signorini in diretta ha fatto la domanda di rito e il nuotatore ha confermato di voler lasciare i gioco.

Quando è uscito dalla casa, ha trovato fuori la porta rossa suo fratello e suo padre. Una volta arrivato in studio, ha rincontrato sua sorella Jennifer e la sua amata mamma. I due si sono stretti un un lungo abbraccio. Manuel ha trovato in casa l’amore con Lulù. E’ stata proprio la principessa a raccontare cosa ha chiesto il nuotatore prima di uscire.

Mentre era in piscina con Manila, Gianmaria e Sophie, di sera, Lulù l’ha svelato: “Vi volevo raccontare sta cosa, ma Manuel mi fa… ‘comunque, se viene gente nuova, non dormire con nessun maschio’. Ma perchè devo dormire con un maschio, non mi verrebbe mai in mente”. Sembrerebbe che, il fidanzato abbia chiesto a Lulù di non dormire con nessun nuovo concorrente, se per caso dovessero esserci nuovi ingressi. E’ evidente che il nuotatore sia geloso della sua fidanzata.