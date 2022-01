Gf Vip, “Incontrai Amanda Lear quand’era un uomo”: risponde così a Giucas Casella e lascia tutti di stucco

Il concorrente del Grande Fratello Vip 6, Giucas Casella, è ormai noto per raccontare divertenti aneddoti sul suo passato che riguardano diverse celebrità. Questa volta è toccato ad Amanda Lear, la quale da una risposta inaspettata a Giucas Casella.

Il mitico Giucas Casella, ribattezzato il ‘nonno’ di questo Grande Fratello Vip, passa il suo tempo all’interno della casa raccontando aneddoti del suo passato e alcuni incontri con personalità celebri. Già diverse volte aveva spifferato dei gossip succulenti, come il fatto che in età giovanile fosse stato con un uomo. Ma anche i diversi flirt del performer con molte donne note, tra cui la sua coinquilina Katia Ricciarelli. Questa volta, parlando con gli altri concorrenti, ha rivelato che: “Incontrai Amanda Lear quand’era un uomo”. La replica della donna non tarda ad arrivare spiazzando tutti.

Giucas Casella su Amanda Lear: la risposta di lei spiazza tutti!

Giucas Casella ha deciso di raccontare un altro piccolo pezzo della sua vita, che in questo caso riguarda la performer Amanda Lear. Giucas ha raccontato che l’incontro con lei è stato determinante per il successo della sua carriera. “Lei mi disse che non dovevo abbandonare il mio lavoro, perché ero bravissimo, mi spinse a continuare il percorso. Dopo le sue belle parole ricominciai con più forza” ha rivelato Casella.

Il particolare che però lascia di stucco e che alimenta il vecchio gossip, riguarda la sessualità della cantante. Infatti Giucas ha esordito “Una volta incontrai Peki D’Oslo, parlo di Amanda Lear, quando era ancora un uomo”. La risposta della Lear arriva tramite un’intervista rilasciata a Rolling Stone. Sorprendentemente Amanda Lear non ricorda assolutamente di aver incontrato Giucas. Le sue parole sono state: “Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas Casella non so proprio chi sia”. Evidentemente i due volti noti hanno un ricordo l’uno dell’altra assolutamente opposto. A questo punto viene spontaneo chiedersi chi dei due abbia la memoria corta.

E voi cosa ne pensate di questa particolare vicenda che riguarda il vippone Giucas Casella e la nota Amanda Lear?