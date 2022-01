Gf Vip, “A volte neanche mi saluta”: si sente messa ‘da parte’ da Alfonso Signorini

La ‘vippona’ si sente messa ‘da parte’ da Alfonso Signorini: “A volte neanche mi saluta”, ecco le sue parole nella casa del Gf Vip

È entrata nella casa più spiata d’Italia da circa un mese, ma si sente poco considerata dal padrone di casa. La concorrente del famoso reality show si è sfogata con uno dei suoi coinquilino, spiegando come l’atteggiamento del conduttore l’abbia infastidita.

Gf Vip, la ‘vippona’ si sente messa ‘da parte da Alfonso Signorini

“A volte non mi saluta nemmeno“, ha esclamato la ‘vippona’, confidandosi con uno dei suoi coinquilini. Da un mese ormai ‘abita’ nella casa più spiata d’Italia, ma il padrone di casa sembra non accorgersi di lei, o almeno così pensa la ‘vippona’. Volete sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello Vip, Federica Calemme, una delle ultime entrate nel reality show, si è lamentata del comportamento di Alfonso Signorini nei suoi confronti.

La concorrente era in veranda con Gianmaria Antinolfi e a lui ha confidato questo malessere avvertito dopo le scorse puntate. Secondo la Calemme, il padrone di casa non la reputa interessante come gli altri.

Il coinquilino, steso accanto a lei, ha cercato di risollevare il suo umore, confessandole: “Venerdì sarà il tuo momento“. La modella ha subito replicato: “Ma no, Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante. L’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato“.

Nella casa, la concorrente ha parlato anche della sua infanzia difficile con Delia Duran: “Da piccola mi massacravano. A scuola mi chiamavano ‘zingara’, ero scura e mi prendevano in giro perché ero diversa. Mi hanno massacrato“.

Federica ha poi raccontato come è iniziata la sua carriera da modella: “Mio padre mandava le foto mie alle agenzie per provarci. Andavamo una volta a settimana a Roma e iniziai a lavorare. Poi mi sono fermata, ero piccola e volevo uscire con le amiche. Non sapevo se lo volevo fare, non mi sentivo portata, sicura. Poi ho visto che mi piaceva essere fotografata, viaggiare. Amo quello che faccio, spero di farlo per un bel po’“.