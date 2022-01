GF Vip, “Mi faccio il m***o anche per le cose tue!”: la frase di Soleil fa arrabbiare Manila

Il rapporto tra Manila e Soleil sembra sgretolarsi giorno per giorno: una frase in particolare scatena la rabbia dell’ex Miss Italia.

Sono ben più di quattro mesi che i Vipponi sono reclusi nella casa del GF Vip e dall’inizio del programma troppe cose sono successe per non destabilizzare gli equilibri dei primi tempi.

L’amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, ad esempio, sta affrontando una fase davvero complicata: fra le due, prima grandi amiche, sembra essersi rotto qualcosa a seguito dell’ingresso di Delia Duran.

L’influencer italo americana mal tollera la disponibilità mostrata da Manila nei confronti della modella venezuelana compagna di Alex Belli. L’argomento è stato affrontato anche nel corso di una delle ultime puntate, ma l’ex Miss Italia ha ribadito di non essere abituata ad escludere una persona a priori senza darle neanche la possibilità di farsi conoscere.

Ieri un altro episodio ha fatto scoppiare un battibecco tra loro. Vediamo cos’è accaduto.

GF Vip, nervi sempre più tesi tra Manila e Soleil: la frase non è passata inosservata

Nella giornata di ieri, i concorrenti si sono cimentati nel ruolo di speaker radiofonici. Divisi in gruppetti, a turno hanno condotto un programma sulla base delle loro idee.

Soleil si è unita a Barù e Jessica, ma a quanto pare al suo posto era prevista Manila. Quando il nipote di Costantino della Gherardesca glielo ha ricordato, la Sorge ha risposto ironicamente: “Manila è in cucina a lavare i piatti, tesoro mio. Se vuoi divertirti ci siamo noi, mi spiace!”.

Al sentire questa battuta, la Nazzaro si è parecchio risentita con Soleil perché ha percepito da parte di quest’ultima un voler sminuire il suo ruolo all’interno della casa. Ricordiamo inoltre che Manila lavora anche come speaker radiofonica.

“Si sono alzati tutti dopo la tua battuta sgradevole. Non sei stata molto carina, come sempre!”, ha detto ammettendo di non reggere una battuta del genere. Soleil si è difesa spiegando di prenderla in giro in maniera bonaria, ma la Nazzaro è stata categorica: “No, non puoi prendermi in giro perché mi faccio il m***o anche per le cose tue!”.

Dalla parte dell’ex Miss Italia si sono schierate anche Delia Duran e Katia Ricciarelli, amica di Soleil fin dall’inizio. “Ha detto una brutta cosa. Veramente s… e se lo dico io. Mi dispiace molto dirlo, le voglio bene ma questa cosa è stata s…”, ha detto il soprano.

Manca ancora più di un mese alla fine dell’edizione, secondo voi tra loro è crisi definitiva?