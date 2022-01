Gianmaria Antinolfi, la mamma rivela: “Voleva un figlio da Belen, Soleil ci ha un po’ marciato”

Intervistata dal Corriere della Sera, la mamma di Gianmaria Antinolfi parla delle vicende sentimentali del figlio e rivela dei retroscena.

Entrato al GF Vip 6 con la fama del play-boy per via del suo curriculum sentimentale che include donne famose e bellissime come Belen Rodriguez e Dayane Mello, Gianmaria si sta facendo amare soprattutto per la sua bontà interiore.

Il 31enne napoletano ha mostrato i lati più umani di sé in questo percorso che lo vede tra i protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del reality. All’interno della casa più spiata d’Italia, Gianmaria ha ritrovato anche Soleil Sorge, altra sua ex fiamma, per poi dirottare le sue attenzioni su Sophie Codegoni.

Ora che tra i due è finita e che Sophie ha iniziato una storia con Alessandro Basciano, Gianmaria sta vivendo un flirt con Federica Calemme, tra gli ultimi concorrenti entrati in gioco.

Figura per lui importantissima è sua mamma, l’elegante signora Esmeralda Vetromile che, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato alcuni retroscena inediti sulla breve relazione del figlio con Belen ed ha espresso la sua opinione su Soleil.

Gianmaria Antinolfi e Belen: cosa ha raccontato la mamma dell’imprenditore

La signora ha confessato di non essere stata mai molto favorevole alla frequentazione di Gianmaria con la Rodriguez e che il giovane aveva intravisto in quella storia la possbilità di diventare padre.

“A conferma della voglia di famiglia di Gianmaria, da Belen voleva un figlio. In quanto a me, ho pensato: speriamo finisca presto. Lei è una donna molto intelligente, una azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa. Ma effettivamente questa storia è stata l’inizio di tutto. È così che si è trovato catapultato in questa situazione”, racconta Esmeralda.

Ha poi rivelato di non essere mai stata d’accordo con la partecipazione di Gianmaria al GF Vip: “Francamente in famiglia non eravamo d’accordo con la sua partecipazione. Già l’anno scorso era stato contattato, ma aveva rifiutato. Quando la produzione è tornata alla carica, potendo incastrare i suoi impegni di lavoro, non ha voluto rinunciare per una seconda volta”.

Riguardo poi a Soleil Sorge e a Federica, la donna ha le idee piuttosto chiare: “La sua ex Soleil ci ha un po’ marciato, lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità”. Secondo la sua opinione, il gieffino si lascerebbe entusiasmare troppo dalla voglia di diventare padre infatti neanche della storia con la Calemme sembra molto convinta.

Secondo voi, l’analisi della signora Vetromile è giusta?