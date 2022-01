Il salone enorme e il colore predominante: com’è la casa di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è un cantante amatissimo, ma avete mai visto la sua casa? Il salone è enorme e il colore predominante è solo uno: incredibile.

Si parla soltanto di lui in questi ultimi giorni, c’è da ammetterlo! A distanza di qualche giorno dalla fine del suo percorso a The Voice senior, che ha visto trionfare proprio uno dei suoi ‘talenti’, Gigi D’Alessio è diventato papà per la sua quinta volta!

Alcuni giorni fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, Gigi D’Alessio ha annunciato la nascita del piccolo Francesco. A distanza di poco meno di un anno dall’inizio della sua storia d’amore con Denise Esposito, il cantante napoletano è diventato papà per la quinta volta. E non ha perso occasione di poter condividere la sua gioia col suo pubblico. Attivissimo su Instagram, il buon D’Alessio ama rendere partecipi i suoi sostenitori della sua vita. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti della sua casa. Voi l’avete mai vista? Sui social, abbiamo scovato qualche immagine del suo salone. E, vi assicuriamo, è davvero enorme. Vediamolo insieme più da vicino.

Avete mai visto la casa di Gigi D’Alessio? Il suo salone è enorme

Sempre solito aggiornare i suoi sostenitori di tutto quello che riguarda la sua vita lavorativa e non, Gigi D’Alessio è tra i volti più attivi di Instagram. È proprio per questo motivo che, spulciando con attenzione il suo profilo, siamo riusciti a rintracciare alcuni ‘dettagli’ della sua casa. Siete pronti a vederla anche voi?

Oltre ai numerosi video che ce lo mostrano al pianoforte, non abbiamo potuto fare a meno di notare alcune che ci rivelano com’è il salone della casa di Gigi D’Alessio. Ovviamente, com’è nostro solito fare, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Quello che, però, teniamo ad anticiparvi è che è davvero enorme. Eccolo qui:

Davvero immenso, vero? Guardate con attenzione alle spalle di Gigi D’Alessio: oltre ad un grandissimo schermo a plasma, non si possono fare a meno di notare i divani e l’arredo scelto. Avete visto qual è il colore dominante? Rigorosamente colori chiari! A partire dai mobili scelti fino ai divani, sembrerebbe che il cantante napoletano prediliga tonalità tenue.