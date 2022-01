Giusy Buscemi veste i panni di Lucia Ferrari in ‘Doc-nelle tue mani’, ma ricordate com’era ai tempi di Miss Italia? Sono trascorsi 10 anni.

Sapevamo perfettamente che questa seconda stagione di Doc-nelle tue mani sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, fino a questo momento è proprio così. Ricca di colpi di scena, ma anche di clamorose new entry, la serie televisiva con protagonista indiscusso Luca Argentero ma anche tantissimi altri straordinari interpreti sta riscuotendo un successo davvero impressionante.

Cosa succederà ad Andrea Fanti nel corso delle prossime settimane? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Le anticipazioni della puntata di questa sera, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, prevedono qualcosa di impensabile. In attesa, però, di poter vedere tutto molto da vicino, scopriamo qualche cosa in più sui suoi protagonisti. E, soprattutto, sulle sue nuove reclute. Tra i ‘nuovi’ ingressi che ci sono stati in questa seconda stagione di Doc-nelle tua mani, quello che ha maggiormente catturato l’attenzione è proprio quello di Giusy Buscemi. Nei panni della psicologa Lucia Ferrari, l’attrice siciliana si è facilmente contraddistinta. Ricordate, però, com’era ai tempi di Miss Italia? Sono trascorsi 10 anni.

Com’era Giusy Buscemi ai tempi di Miss Italia? Parliamo di 10 anni fa

Attualmente, è una delle protagoniste indiscusse della seconda stagione di Doc-nelle tue mani, Giusy Buscemi. Vestiti i panni di Lucia Ferrari, l’attrice siciliana interpreta il ruolo di una giovanissima psicologa che deve far fronte a tutto quello che psicologicamente il Covid ha comportato ai pazienti dell’ospedale.

Seppure giovanissima, Giusy Buscemi vanta di una carriera davvero impressionante. Doc, infatti, non è assolutamente la sua prima esperienza da attrice. Prima di essa, infatti, l’attrice siciliana ha preso parte ad altre serie televisive di successo. Come, ad esempio, ‘Don Matteo’. O anche ‘Un passo dal cielo’. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: ricordate com’era ai tempi di Miss Italia? È stata proprio la partecipazione e conseguente vittoria al concorso di bellezza nel 2012 che le ha garantito l’ingresso nel mondo dello spettacolo, ma come si mostrava circa 10 anni fa? Eccola qui:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire! Seppure siano passati 10 anni, Giusy Buscemi oltre che essere sempre bellissima, è completamente identica al passato. Siete d’accordo?