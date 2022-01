Recentemente l’abbiamo visto nello studio del GF Vip in tutta la sua bellezza, ma com’era ai tempi di Non è la Rai? Si tratta di quasi 30 anni fa.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, invece è stato proprio così! In sostituzione di Sonia Bruganelli, Laura Freddi è stata la compagna di viaggi di Adriana Volpe nel corso di una delle scorse puntate del GF Vip. Bella più che mai, l’amatissimo volto della televisione italiana non soltanto ha catturato tutti per i suoi interventi, sempre precisi e puntuali, ma anche per il suo incredibile splendore.

La sua partecipazione al GF Vip, come ricorderete, non è affatto cosa nuova per lei. Seppure sia stata la sua prima volta nello studio come opinionista, tutti ricorderanno che, in realtà, Laura Freddi ha preso parte come concorrente al medesimo reality nel 2016. Quando, quindi, Ilary Blasi si è messa al timone della primissima edizione della versione ‘celebrities’. Di tempo ne è passato da quel momento, eppure tante cose sono cambiate. Una cosa, però, è rimasta la medesima: la sua bellezza. A tal proposito, ricordate com’era ai tempi di Non è la Rai? Il programma di Gianni Boncompagni ha sancito il suo esordio in tv, ma com’era? Scopriamolo.

Recentemente è stata al GF Vip, ma ricordate com’era Laura Freddi ai tempi di Non è la Rai?

Così come Miriana Trevisan e tantissimi altri personaggi amatissimi della televisione italiana, anche quello di Laura Freddi negli studi di Non è la Rai è stato un vero e proprio esordio. Protagonista indiscussa della prima e della seconda edizione del programma, la splendida romana ha saputo conquistare tutto il pubblico per la sua straordinaria bellezza. Da quel momento, infatti, la carriera della Freddi ha preso il volo. Ed ancora oggi continua ad essere un volto amatissimo.

Ricordate, però, com’era ai tempi di Non è la Rai? Sono trascorsi 30 anni dal suo esordio e la sua bellezza è rimasta completamente identica al passato, ma avete visto com’era? Guardatela qui, un vero e proprio schianto:

Diteci la verità: non è bellissima?!? Non fatichiamo affatto a capire come, in tutti questi anni, Laura Freddi abbia avuto un successo spudorato. La sua bravura e professionalità non ha limiti e questo è indiscusso, ma del suo fascino vogliamo parlarne?