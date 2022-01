La dottoressa Pimple Popper, Brenda ha realmente rischiato grosso: “Il pensiero mi terrorizza”, cos’è successo alla giovanissima ragazza.

Dopo la storia di Angelina, la famosa dottoressa Pimple Popper ha accolto un’altra paziente nel suo studio. Stiamo parlando proprio di lei: la giovanissima Brenda.

Giovanissima, ma già mamma e una vita piuttosto impegnativa, Brenda ha raccontato di avere un rapporto piuttosto difficile col suo corpo per via di una grossa protuberanza che le sporgeva sulla fronte. Lasciatasi con suo marito proprio per la sua voglia di uscire, la giovane ragazza ha raccontato alle telecamere del famoso programma di Real Time di avere cambiato radicalmente il suo stile di vita proprio per via del suo problema al pelle. “Il solo pensiero di incontrare le persone mi terrorizza. Lo nascondo sempre”, ha detto Brenda alle telecamere del programma. Spiegando, quindi, la sua sensazione di dolore ed imbarazzo. Scopriamo insieme, però, perché si è evoluta la situazione nello studio della dottoressa Sandra Lee. E perché, secondo la dermatologa, la giovane ha rischiato grosso.

Leggi anche –> La dottoressa Pimple Popper risolve anche i casi più impossibile, ma quanto costa una visita? La cifra e come funziona per prenotare

La dottoressa Pimple Popper, la storia di Brenda: ha rischiato grosso, cos’è successo

“Sono preoccupata che la protuberanza si possa rivelare qualcosa di più serio”, ha detto Brenda a La dottoressa Pimple Popper. A quanto pare, sembrerebbe che questa enorme massa sia spuntata sulla sua fronte qualche anno prima. E che, da un momento all’altro, abbia assunto delle dimensioni piuttosto considerevoli.

Appena recatasi presso lo studio della dottoressa Sandra Lee, la dermatologa ha avuto un’unica diagnosi: si tratta di un lipoma. A differenza di tutti gli altri, però, questo era posizionato in una parte piuttosto ‘particolare’ del corpo, che le avrebbe potuto provocare un danno permanente. Forse non tutti lo sanno, ma proprio sulla fronte sono presenti vasi sanguigni e nervi importantissimi. È proprio per questo motivo che, durante l’asportazione, la bella Lee ci è andata con i piedi di piombo.

Terminato l’intervento, Brenda si è detta super entusiasta. “Sono anni che non mi vedevo così. Sono ritornata me stessa”, ha detto la giovane ragazza. Non nascondendo, infine, di essere pronta a godersi la sua ‘nuova vita’.